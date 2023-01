Pasaron 13 años para que la segunda parte de Avatar llegara a los cines; no solamente los temas técnicos para su filmación fueron limitantes, sino que la idea de dar una continuidad coherente y atractiva a la historia tardó tiempo. James Cameron es la mente detrás de esta saga, porque además de las dos partes que ya se han estrenado vendrían cinco películas más.



(Además: Piden boicotear 'Avatar 2' por “horrible y racista”, según indígenas de EE. UU.)

Avatar 2: el camino del agua (Avatar: The Way of Water) se acerca a los 1.500 millones de dólares en la taquilla mundial tras menos de un mes de su estreno, y con solo dos semanas en el 2022 se convirtió en uno de los filmes más taquilleros del año. Sin embargo, las expectativas son tan altas que el mismo Cameron ha dicho que para que “sea considerada una producción con un buen desempeño tendría que estar al menos en el top 5 de las películas con mayor recaudación”. Esto no es un secreto para los directivos del estudio Disney, hoy propietaria de Fox.

Jamie Flatters nació en el Reino Unido hace 22 años, además de actuar ha dirigido tres cortos. Foto: Disney

Cameron tenía claro que uno de los ganchos para llevar más público a las salas era que Avatar fuera atractiva para las nuevas generaciones y eso se lograría poniéndole sangre joven en el relato.



La historia de amor entre el humano Jake Sully (Sam Worthington) y la na’vi Neytiri (Zoe Saldaña) ya no podría ser el eje central de Avatar 2, sino la evolución de su familia. Así aparecen sus hijos: Neteyam (Jamie Flatters), Lo’ak (Britain Dalton) y Tuktirey (Trinity Bliss), además de Spider (Jack Champion), un huérfano criado por los científicos en Puerta del Infierno, el puesto remoto humano, y Tsireya (Bailey Bass), una joven buceadora na’vi.

El actor británico Jamie Flatters (22 años), que interpreta a Neteyam, contó su experiencia en la nueva aventura cinematográfica que promete seguir a su predecesora como una de las más taquilleras de la historia.

¿Por qué es tan especial el mundo de Avatar?

Es una de las producciones occidentales más importantes del siglo XXI, pero está basada en una idea muy clara que está directamente relacionada con las culturas indígenas y hace comentarios sobre sabidurías que podrían perderse. Además, la gente muchas veces elogia la improvisación como algo que surge espontáneamente y que deberíamos aplaudir, pero hay algo sobre lo que no se habla tanto, y es de alguien que se tomó una enorme cantidad de tiempo para fundamentar ideas específicas y hacer algo fáctico a partir de una idea de ficción. Este mundo tiene un dialecto, una biocultura y una vida silvestre de una escala totalmente nueva. Así que tiene normas más complejas que la mayoría de las películas.

¿Cómo consiguió el papel?

Pensé que hicieron muy bien las audiciones, porque dijeron que uno podría traer cualquier monólogo. Así que yo hice algo de El club de los cinco. Luego nos llevaron a Los Ángeles, donde tuvimos dos intensas semanas de audiciones. La nueva película incluía mucho trabajo en el agua y escenas subacuáticas, así que, como parte del proceso de audición, tuvimos que aprender buceo libre. Si eras bueno bajo el agua, era una buena señal de que ibas a poder seguir adelante. Cuando me llamaron para decirme que tenía el papel, mi hermano mayor era el único que estaba en casa. Se sintió más orgulloso de mí que nunca, y ese orgullo no es algo que un hermano mayor demuestra normalmente.

'Avatar: El camino del agua' es la secuela de una de las películas más taquilleras de la historia. Foto: Walt Disney Studios Motion Pictures

Cuéntenos sobre su personaje.

Neteyam está tratando de ser el héroe de la historia y, cuando uno es joven, obviamente fracasa en la tarea de ser el héroe. Así que hay unas escenas muy interesantes de él tratando de dominar el terreno de Pandora. Fue un papel muy lindo.

¿Cuál fue el desafío más grande?

Lo que más me preocupaba al prepararme para el papel era el acento. Hay puntos de referencia para cada acento de la gran cantidad de culturas diferentes que existen en la vida real. Pero este es un híbrido, que fue principalmente definido por Zoe Saldaña y las otras personas que interpretaron a los na’vi en la primera película. Fue una bendición tenerlos como puntos de referencia porque era algo que me ponía nervioso. Pero al final, después de practicar, me sentí cómodo.

