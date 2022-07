Uno de los estrenos más esperados por algunos fanáticos del cine es 'Avatar: el camino del agua', secuela de la película más taquillera de la historia, dirigida por James Cameron y que llegó a los cines en 2009.

El filme llegará a las salas de cine del mundo a finales del año y se espera que, al igual que su predecesora, revolucione el mundo de los efectos visuales en la industria cinematográfica.



(Le recomendamos leer: Quentin Tarantino vendería el guion de 'Pulp Fiction' como un NFT).

En días pasados, el director esclareció algunos detalles al respecto de esta secuela en entrevista con la revista 'Empire'. En principio, no dio crédito a los comentarios en contra del largometraje que han pululado en internet. Aseguró que no cree en los haters.



"Los 'trolls' dirán que a nadie le importa y que no pueden recordar los nombres de los personajes o una maldita cosa que sucedió en la película. Luego vuelven a ver la película y dicen: 'Oh, está bien, discúlpenme, déjenme callarme ahora mismo'. Así que no estoy preocupado por eso", fueron sus palabras al respecto.

(Puede interesarle: Netflix: así será la nueva suscripción económica).

¿Cuánto durará 'Avatar: el camino del agua'?

El filme seguirá el camino de productos cinematográficos de Marvel como 'Avengers: End Game' (más de tres horas de duración) o incluso 'Spider-Man: No way home' (dos horas y media).

He visto a mis hijos sentarse y ver cinco episodios de una hora seguidos FACEBOOK

TWITTER

Cameron confirmó a la revista mencionada que esta nueva entrega de 'Avatar' será bastante larga, aproximadamente tres horas, mientras que la original contaba con 160 minutos: "No quiero que nadie se queje de la longitud cuando se sientan y miran televisión durante ocho horas".

(También puede leer: 'Minions: nace un villano' rompe récord de taquilla en Norteamérica).

“Casi puedo escribir esta parte de la reseña: 'La agonizantemente larga película de tres horas...'. Dame un maldito descanso. He visto a mis hijos sentarse y ver cinco episodios de una hora seguidos. Aquí está el gran cambio de paradigma social que tiene que suceder: está bien levantarse e ir a orinar”, explicó.

(No deje de leer: Harry Potter: ¿qué significa Hogwarts y dónde está ubicado?).

El estreno se llevará a cabo el 16 de diciembre de 2022, seguín indicó 20th Century Studios, y expandirá más los límites de 'Pandora', ahondando más en las diferentes tribus 'Navi' especialmente las costeras.



De acuerdo con las declaraciones del productor Jon Landau a 'Empire', "esta es la historia de la familia Sully y lo que hace una persona para mantener a su familia unida. Jake y Neytiri tienen una familia en esta película, son obligados a abandonar su hogar, así que salen al exterior y exploran diferentes regiones de Pandora, pasando un tiempo en el agua, alrededor del agua, sobre el agua... Creo que, la razón por la que la gente recurre al cine más que nunca hoy en día es porque quieren escapar, escapar del mundo en el que vivimos, escapar de las presiones que tienen en sus vidas".

Más noticias de Tendencias

Cantante María Becerra muestra el cambio de su cuerpo con ejercicio

Juntos podemos: el tierno gol de unos niños con su amigo con caminador

Starlink podrá ofrecer internet a aviones, barcos y autos en movimiento

Hamburguesa vegana con sabor a carne humana gana prestigioso premio

Matan con un tiro en la cabeza a cazador de cientos de animales salvajes

Tendencias EL TIEMPO