El primer filme de Avatar se sostiene como una de las producciones que más dinero ha recaudado en la historia del cine y al parecer su esperada secuela, Avatar: The Way of Water, tiene el reto de justificar su enorme inversión para repetir el éxito.



De acuerdo con las declaraciones de James Cameron, para que 'Avatar: The Way of Water' sea considerada como una producción con un buen desempeño tendría que estar al menos en el top-5 de las películas con mayor recaudación y esto se lo dio a conocer en su momento a los directivos de Disney y 20th Century Fox.

'Avatar: El camino del agua' es la secuela de una de las películas más taquilleras de la historia. Foto: Walt Disney Studios Motion Pictures

La primera cinta se estrenó en 2009 y 13 años después su director, su creador, se atrevió a seguir la innovadora historia.



Claro que, por el uso de tecnología de punta y la complejidad técnica para crear algunas escenas, el cineasta considera que la cinta “puede ser el peor caso comercial en la historia del cine”.



¿La razón? El equipo creativo partió de cero y utilizó “nuevas cámaras que podían filmar bajo el agua y un sistema de captura de movimiento que podía recopilar tomas separadas desde arriba y debajo del agua e integrarlas en una imagen virtual unificada y esto provocó un exagerado costo”.



“Dije algo que nunca le había dicho a nadie más en el negocio”, reconoció el cineasta en una rueda de prensa.



“Creo que esta película va a generar todo el maldito dinero. Y cuando lo haga, será demasiado tarde para que te encante la película. El momento para que te encante la película es hoy”, puntualizó de manera optimista.



