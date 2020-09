'Avatar 2' está terminada y la 3 está casi lista, dice James Cameron

El rodaje de Avatar 2 está terminado al 100 por ciento y su continuación, Avatar 3, ha completado casi el 95 por ciento, según el cineasta James Cameron, que dará continuación a su universo fílmico 13 años después del estreno de la película original.

Aunque la cinta no se estrenará hasta finales de 2022, Cameron aseguró que ya ha grabado todas las escenas de acción real y ahora se centrará en las labores de posproducción, fundamentales para una saga que destacó por sus proezas técnicas.



"Eso no significa que tenga un año más para terminar la película porque el día que entreguemos Avatar 2, empezaremos a trabajar para terminar Avatar 3", dijo Cameron durante una videollamada con Arnold Schwarzenegger, retransmitida durante el '2020 Austrian World Summit'.



El coronavirus paralizó el rodaje de las nuevas películas hasta el punto de que Disney decidió aplazar un año completo sus estrenos: Avatar 2 no llegará a los cines hasta diciembre de 2022, mientras la tercera entrega lo hará en 2024.



Así, la continuación debutará 11 años después del lanzamiento de la original, que hasta el desembarco el año pasado de Avengers: Endgame (2019) era la película más taquillera de la historia (sin tener en cuenta la inflación) con 2.790 millones de dólares de recaudación.



Además, siguiendo esa distancia de dos años entre cada película y bajo la condición de que el público responda positivamente, hay planes para elaborar Avatar 4 y Avatar 5, que se presentarían en diciembre de 2026 y diciembre de 2028, respectivamente.



El equipo de rodaje consiguió sortear las estrictas restricciones de entrada en Nueva Zelanda impuestas por la covid-19, gracias a la concesión de permisos de acceso especiales a la sede de la filmación ubicada en ese país. "Tenemos mucha suerte de haber elegido este como nuestro sitio de producción hace años. Hicimos la primera película en Nueva Zelanda y resulta ser el primer o segundo mejor país del mundo con mejor respuesta al coronavirus", aseguró Cameron.



