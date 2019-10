Él es Austin Butler, el nuevo Elvis Presley

Austin Butler. ¿Les suena el nombre? Tal vez sí, tal vez no. ¿Y el de Elvis Presley? Sin duda, prácticamente todo el mundo conoce el nombre del ‘rey’ del ‘rock and roll’. Y si hay alguien que vaya a traerlo de nuevo a la vida, ese es Austin.

El joven actor, que empezó su carrera como ‘chico Nickelodeon-Disney’, puede haber pasado más inadvertido ante el gran público y mantenido un perfil bajo. Pero, tras el estreno de ‘Once Upon a Time in Hollywood’, y ante la noticia de que encarnará a Elvis, Butler ha empezado a dar que hablar.



Casi a la par que Butler bebía de las mieles de saltar a la fama en Hollywood, tenía lugar la gran noticia: el joven actor, hasta entonces poco conocido, era el elegido por el director australiano Baz Luhrmann para dar vida a Elvis Presley en la película biográfica (todavía sin título y prevista para 2021) de la Warner Bross, en cuyo reparto también estaría Tom Hanks.



En 2018, el joven había debutado en Broadway en la obra ‘The Iceman Cometh’, cuya interpretación había captado el interés positivo de la crítica… Y llevó su nombre hasta Luhrmann: “Había oído de Austin Butler por su destacable rol frente a Denzel Washington en la obra de Broadway ‘The Iceman Cometh’ ”, confesó el director al medio Deadline.

El australiano ha llevado a la gran pantalla filmes de éxito como ‘Moulin Rouge!’ (2001), la romántica ‘Australia’ (2008) o por la que estuvo nominado a los premios Grammy, ‘The Great Gatsby’ (2013), entre otras cintas.



Y después, tras arduas y exhaustivas pruebas, Baz lo tuvo claro: “Supe inequívocamente que había encontrado a alguien que podía encarnar el espíritu de una de las figuras mundiales de la música más icónicas”. Y es que, además de actor, Butler compone y toca la guitarra y el piano desde los 16 años: ¿casualidad o, nuevamente, destino?



Él, por su parte, no se molestó en disimular su entusiasmo ante los medios: “Es para mí un gran honor que Baz me haya invitado a ir con él en este viaje”, dijo a ‘Entertainment Tonight’, en una entrevista durante el estreno de ‘Once Upon a Time in Hollywood’. El actor declaró también que esta oportunidad “es un privilegio extraordinario” y añadió: “Me siento muy bendecido de trabajar con directores tan singulares como él y Quentin Tarantino”.



El joven actor tiene mucho que celebrar, en la fama y el trabajo, y el amor… Aunque todavía haya que esperar para verlo mover las caderas dándole voz y rostro al ‘rey’ del ‘rock and roll’.



Aunque no se sabe mucho sobre la vida de Austin, este joven nació en agosto de 1991 en Anaheim, California (Estados Unidos). La oportunidad más interesante en ese sentido la tuvo cuando, en 2006, le dieron un papel en la serie de Nickelodeon ‘Ned’s Declassified School Survival Guide’, interpretando a Lionel Scranton.



A partir de ahí, tuvo papeles puntuales en series como la popular ‘Hannah Montana’ (protagonizada por Miley Cyrus), de Disney Channel; o iCarly, de Nickelodeon. También actuó en ‘Zoey 101’, en la película ‘Aliens in the Attic’, y en la serie ‘Ruby & The Rockits’.



NORA CIFUENTES

EFE Reportajes