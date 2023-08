Aurora es una migrante colombiana que lleva seis años caminando por las calles de Nueva York. Se parece a una mujer de edad media de la vida real, que lleva mucho tiempo indocumentada, no habla inglés y trabaja extenuantes jornadas de trabajo para poder enviar dinero a su familia en Bogotá.



Su rutina está por sufrir un abrupto cambio: una traición amorosa la convertirá en una fugitiva de la justicia estadounidense, después de romperle la cara a su excompañera de apartamento que se ha involucrado con su pareja. Sola, sin trabajo, sin dinero y con su mamá gravemente enferma a la distancia, Aurora se enfrenta a una última oportunidad en el gran país del norte antes de regresar a Colombia.



"Aurora enfrenta una situación que la remueve, la hace cambiar de parecer y le pone otros retos. Pero me pegunto algo: ¿vale la pena irse para dedicarse solo a trabajar para mandar dinero? En qué momento pensamos que se puede vivir en medio de esas condiciones, sin tener tiempo para respirar, para sonreír, para aprender", comenta la actriz Majida Issa que interpreta a Aurora en la película que lleva ese nombre y que ya se encuentra en los cines del país.

En el filme que dirige José Luis Arzuaga siempre es invierno. Como en esa etapa de la vida de Aurora: todo es frío y confuso, y ella luce como un retrato repetido y pálido que intenta sortear sus desgracias que han llegado al tiempo, pero que le servirán para hallar su verdadero camino.

"Aurora es una película que habla de la emancipación a través del exilio hostil pero necesario de su protagonista, y de las varias fronteras -reales e imaginarias- que debe sortear para intentar mejorar su calidad de vida y la de su familia, así como la búsqueda de una anhelada libertad que solo conseguirá cuando se deshaga del lastre el hogar que abandonó en su país de origen", asegura el director.

No todo es gris. Al final hay una luz de esperanza para esta mujer que también es víctima de los engaños de su pareja y de su hermano adicto a las drogas.



"Creo que a todos nos ha pasado en algún momento de la vida que tenemos una necesidad que nos nubla todo lo demás y solamente trabajamos por eso, haciendo los sacrificios que sean necesarios, así tenga que trabajar 24 horas, que no tenga vida ni tenga las condiciones. Me pongo a pensar, ¿vale la pena que sea de esa manera? Creo que no, en algún momento tienes que ocuparte de ser feliz, de tener una vida, de esforzarte por aprender el idioma. Es complejo porque dejas toda tu raíz, vas a un lugar nuevo y te acomodas allá, pero no haces el esfuerzo por adoptarlo como el tuyo", asegura Majida que es recordada por sus interpretaciones de Alejandra Guzmán y Helenita Vargas en las bioseries de las famosas cantantes.

Claudio Cataño interpreta a Adolfo. Foto: Cortesía Gonzalo Martínez

Junto a ella figura en el reparto Claudio Cataño (Mil colmillos, A mano limpia), que encarna a Adolfo, el novio de Aurora, un tipo pragmático, egoísta y gélido como la nieve neoyorquina. "Me encantan las historias en las cuales los personajes a pesar de las circunstancias, de lo que la vida les presenta y los otros seres humanos les tiran encima son capaces de conservar en su fuero interno y en lo que hacen hacia el exterior quienes son en realidad, porque quisiera, el día que me muera, que fuera lo que pudieran apreciar de mi vida, habiéndome equivocado o acertado, pero siempre siendo consecuente con lo que soy en realidad".



Luego de 95 minutos de emociones encontradas, queda un sabor agridulce: la muestra de que todos podemos ser héroes y villanos en distintos momentos de la vida y que son las circunstancias difíciles las que normalmente nos obligan a buscar y replantear los objetivos. El destino de Aurora es durísimo de aceptar; pero en ese proceso se cruzará con personas y situaciones que la confrontarán y le inspirarán. No hay mejor título para este filme: Aurora significa un nuevo amanecer.



"Esto le puede suceder a cualquiera de nosotros. No es una película llena de efectos especiales ni es un relato extraordinario. Lo realmente extraordinario está en lo cotidiano, en lo que tenemos que enfrentar en Sudamérica cuando cualquiera de nosotros decide migrar para tener mejores oportunidades y condiciones de vida", puntualiza Majida.



SOFÍA GÓMEZ G.

CULTURA con entrevistas cedidas por la producción

@s0f1c1ta

