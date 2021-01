‘Me imagino un mundo bello sin control remoto’

Enamorada de un español y agotada de su trabajo en Colombia como actriz, hace un poco más de dos años Aura Helena Prada dejó el país y se radicó en México .

Fue, más bien, como cuenta, un viaje a su interior, y aunque trabajó en su oficio en un par de producciones, se dedicó a estudiar sintergética, una terapia de sanación, con el fin de ayudar a las personas. Igualmente, aprendió reiki.



Es una convencida, además, del respeto al trabajo suyo y de sus colegas actores y por eso ha dado todas las batallas posibles en Actores Sociedad Colombiana de Gestión, una de las primeras entidades en el país que se dedicó a recoger los dineros a los que tienen derecho las personas que se dedican a este oficio.



Bogotana, nacida en 1971, entre sus personajes más recordos está el de Mónica Ferreira de Pedro el escamoso, novela que actualmente se repite por la pantalla del canal Caracol, y también su caracterización de la hermana Ángela, en Lady, la vendedora de rosas.



Su más reciente aparición fue en la serie Historia de un crimen: Colmenares, de Net-flix.

Ahora, de regreso al país, dice que espera trabajar en la actuación en la medida en que las circunstancias lo permitan y además quiere seguir estudiando terapias alternativas para ayudar a las personas.



Aura Helena Prada contestó nuestro cuestionario televisivo.



¿De qué marca era el televisor que tenían en su casa cuando era niña?

Creo que Sony.



¿Cuál fue su primer amor platónico en la pantalla chica?

Carlos Vives.



¿Conoció a Pacheco?

Sí, por supuesto.



¿De qué tamaño es su televisor?

De 42 pulgadas.



¿Su abuela tenía adornos encima del televisor?

¡Claro! ¡Sobre todo carpetas de croché!



¿Se imagina el mundo sin un control remoto?

¡Por supuesto! ¡Y lo que imagino es bello!



¿Conoció el mundo con un solo canal?

Y sin control remoto.



¿Quién es su presentador favorito?

No tengo uno favorito.



¿Oyó alguna vez la frase ‘lástima que la televisión no sea en colores’?

Supongo que sí, porque la conocí en blanco y negro.



¿Sabe quién inventó el televisor?

Ni idea.



¿Cuál era el programa que más disfrutaba cuando era niña?

Eran varios: Los superamigos, Heidi y Candy Candy, entre otros.



¿Qué es lo que más ve en televisión?

Noticieros... y veo pocos.



¿Cuál es su comercial favorito de todos los tiempos?

¡El de ‘Vamos, castores, vamos’, creo que era de Davivienda!



¿Con quién ve televisión?

Con mi pareja.



¿Cuál fue la última telenovela que vio de principio a fin?

La fiera y Topacio.



¿Qué serie está viendo en este momento?

Vikingos.



¿Cuántos televisores tiene en su casa?

Uno.



¿Cuál es su plataforma de streaming favorita?

Netflix.



¿Alguna vez ha atacado la pantalla de un televisor por un partido de fútbol?

No.



¿Cuál es la mejor serie que ha visto?

No sé si la mejor, pero la que me viene a la cabeza es Downton Abbey.



¿Cuántas horas diarias pasa frente al televisor?

Una o ninguna.



¿Ve televisión en su celular?

No.



¿Cuál fue la última película que vio en televisión?

No recuerdo.



¿Alguna vez vio un reinado?

Sí, hace años, y prometo no volverlo a hacer.



¿Cuál es la noticia en televisión que más la ha impactado?

El asesinato de Bernardo Jaramillo Ossa.