Audio confirmaría que Amber Heard sí golpeaba a Jhonny Depp

Un giro inesperado dio la situación entre Johnny Depp y Amber Heard tras la revelación de un audio por parte del diario británico Daily Mail. En el clip de sonido la pareja habla de las constantes peleas que tenían en ese momento y es justo allí cuando la mujer reconoce haber golpeado en la cara a Depp.



Además, según se registra en la conversación, Amber le arrojaba ollas al actor, le decía que era un bebé porque huía de las peleas con ella y que su reacción violenta contra él es normal cuando una persona está enojada.

Esta pareja de Hollywood llamó la atención del mundo en el 2016, cuando Heard demandó a Depp por violencia doméstica. En ese momento, la actriz de 'Acuaman' señaló que el aclamado intérprete de Jack Sparrow la cacheteo y arrastró del pelo por varios lugares de su casa.



Tras estas denuncias, las autoridades emitieron una orden de restricción para que Depp se mantuviese alejado de Heard. Desde ese momento, el actor inicialmente negó las acusaciones, pero luego aseguró que ella también lo golpeaba, no era una acción solo de él.

La estrella del cine Johnny Depp se vio envuelto en un escándalo cuando su esposa, Amber Heard, reveló fotos con el rostro golpeado, aparentemente por el actor. Depp negó las acusaciones. Foto: EFE/Nina Prommer

El actor de 'Piratas del Caribe' aseguró en el juicio en su contra que ella lo violentaba a él. Sin embargo, nadie aceptó sus versiones en ese momento.



Ahora, con la grabación revelada por Daily Mail, quedan expuestas varias de las denuncias que Depp hizo y no fueron escuchadas. Por ejemplo, según el actor, su expareja le arrojaba sartenes y jarrones, y que le golpeó en la cara en varias ocasiones.



Precisamente, el audio revela estas agresiones por parte de Heard hacia Depp.



"Lamento no haberte golpeado en la cara con una bofetada adecuada Bebé, no estás

perforado. No sé cuál era el movimiento de mi mano real, pero estás bien, no te lastimé, no te di un puñetazo, te golpeé", dice Heard en dicho audio que se encontraba, según la publicación, en el celular de ella.



También se escucha cuando Depp le dice: "Nena, te lo dije una vez, tengo miedo de morir, somos una escena del crimen en este momento. No puede haber violencia, deberíamos separarnos si la hay".



A lo que la mujer responde: "Te comportas como un bebé, madura de una pu...

vez, Johnny". En el audio también se confirma que Depp si la golpeó en alguna ocasión, ella se lo recrimina y él lo acepta.



Finalmente, la actriz justifica sus actos con la frase: "No puedo prometerte que no voy a reaccionar físicamente en otra oportunidad. ¡Dios! A veces me enojo tanto que pierdo la razón"



Así lo registra el diario británico Daily Mail. El fragmento preciso del audio fue resubido a YouTube por el usuario GritaRadio.

Cabe recordar que en el 2018, dos años después que estallase la polémica de la pareja, Amber Heard publicó una columna de opinión en el Washington Post en el que habló sobre su divorció y su relación con Depp.



Tras esta publicación, el actor de 'Charlie y la fábrica de chocolates' demandó a la actriz por difamación, exigiéndole 50 millones de dólares de indemnización por haber proferido comentario vitriólicos y falsos contra su persona.



La reacción legal de Depp se debió a que a causa de todas las acusaciones Heard, perdió varios papeles en Hollywood, incluso fue relevado de su papel protagónico en 'Piratas del Caribe', legendaria saga de películas de Disney en las que fue el actor principal en todas y cada una de sus cinco entregas.

