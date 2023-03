El anime 'Shingeki no Kyojin', también conocida como 'Attack on Titan', lanzó al aire la tercera parte de su cuarta y última temporada. Tras una larga espera, los fanáticos de la serie por fin lograron continuar con la saga.

La última entrega, que se estrenó el pasado 3 de marzo, continúa con la historia de personajes como Armin, Mikasa, Jean, Connie, Hange y Levi. Para los seguidores de la serie, el capítulo número 88 estuvo lleno de respuestas y sorpresas.

Aunque ya han pasado algunos días desde su lanzamiento, quienes deseen ver el episodio pueden hacerlo a través de la plataforma 'Crunchyroll'. Existe la posibilidad de verlo subtitulado o doblado, dependiendo de las preferencias de cada persona.



Los fanáticos de la serie animada estarán a la expectativa durante el resto del año, pues el resto de la temporada aún no tiene fecha de estreno. Sin embargo, se rumora que podría salir al aire hacia finales del 2023.



REDACCIÓN TENDENCIAS

EL TIEMPO