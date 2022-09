Un muerto en pleno vuelo desata el pánico entre los pasajeros del avión KI501 que ha partido desde el aeropuerto de Incheon (Corea del Sur) con destino a Hawái. Cada uno tiene una historia: una hija enferma a la que su padre –superando sus peores traumas– lleva a recibir una mejor atención médica; un policía que acaba de enterarse de que su esposa viaja en el mismo avión en el que va un posible terrorista, o un jovencito rebelde que parece ser feliz fastidiando a los demás. Ante una serie de hechos y del terror creciente dentro de la aeronave, el piloto decide declarar la emergencia y solicitar un aterrizaje. Aunque será poco probable que eso ocurra.

Emergencia en el aire (Emergency Declaration), la película coreana que se estrenó con ovación en Cannes del 2021, es un thriller que juega con las emociones del espectador: la tensión del encierro en el aire y el drama de las familias y las autoridades en tierra. Para muchos es duro pensar en el estreno de un filme sobre un virus en estos tiempos –luego de lo que la humanidad ha enfrentado por culpa del covid-19–; sin embrago, su director y guionista, Han Jae-rim, llevaba más de una década con la historia en mente.



“Diez años atrás me ofrecieron dirigir un filme sobre un ataque terrorista a bordo de un avión. En ese tiempo, encontré atractiva la propuesta, pero no estaba muy seguro del mensaje que se trataría a través del relato. Ha pasado una década desde entonces, y hemos enfrentado muchos desastres en Corea, como en el resto del mundo. Naturalmente, me acordé de la película que estuve a punto de hacer hace 10 años, pero esta vez con la certeza del mensaje que quería enviar. El primer borrador del guion estuvo listo en julio de 2019”, cuenta en charla con EL TIEMPO el cineasta que es considerado como una figura de la cinematografía de su país que ha cosechado nombres como los de Park Chan-Wook (Sympathy for Mr. Vengeance, Oldboy, La doncella y Lady Vengeance), Kim Ki-Duk (Time, Hierro) Lee Chang-Dong (Burning) y Bong Joon-Ho (la ganadora del Óscar Parásito).



Emergencia en el aire, que se estrena en Colombia el 15 de septiembre, cuenta con las actuaciones de Song Kang-ho (de Parásito) y Lee Byung Hun (de la mundialmente famosa serie de Netflix El juego del calamar).

Cuéntenos sobre los protagonistas, ¿escribió los personajes pensando en ellos?

No tenía a ningún actor en mente cuando escribí el guion. Sin embargo, en el proceso de selección de los actores para cada papel, pensé mucho en el personaje de In-ho (el detective de la policía), que es esposo y padre, y es vital para la trama. In-ho puede malinterpretarse como un personaje plano, cuando en realidad es multidimensional. El actor Song Kang-ho (Parásito) me vino a la mente por primera vez para ese rol porque estaba seguro de que sería capaz de captar esas sutilezas. En cuanto a Lee Byung-hun (El juego del calamar), no había trabajado con él en el pasado, pero siempre quise hacerlo. Al formular el personaje de Jae-hyuk (el padre que vuela con su hija enferma), pensé que sería genial si pudiéramos elegirlo. Por suerte, mis esperanzas se hicieron realidad.

El actor Song Kang-ho (Parásito) interpreta a un detective de la policía. Foto: Cine Colombia

Cuando escribió la historia no tenía idea de lo que vendría con el coronavirus. ¡Fue un visionario!: la película aborda conflictos y comportamientos que vimos en la vida real…



Yo estaba impresionado de ver como muchas de las escenas del filme se hicieron realidad. Cuando se propagó el coronavirus, las protestas en contra de que aterrizaran aviones se materializaron en Wahan, en China, por ejemplo. Creo que esos actos fueron el resultado del miedo de la gente a lo desconocido. Al contrario, en muchas partes del mundo fuimos testigos de actos de unidad y abnegación, que tengo la certeza es lo que nos hicieron más humanos.

Esta película debió ser un reto enorme porque casi toda la acción transcurre dentro del avión…



En el mundo actual, hay muchas clases de desastres. Para ilustrar, los ataques terroristas y las olas de violencia armada en Los Ángeles son otra forma de desastres en el sentido de que te ocurren sin una razón aparente. La pregunta era si enfocaría mi historia en el desastre o en nuestra lucha contra él, o tal vez en nuestras vidas después de que pasó un desastre. Personalmente, quería centrarme en esto último. Bajo esta luz, Emergencia en el aire no enfatiza únicamente en las escenas de acción, en el espectáculo de un ataque terrorista en pleno vuelo. Lo especial de la ambientación de un avión es que la tensión y el caos de un desastre persisten en el espacio incluso después de que el desastre se ha desvanecido. Más bien, las secuelas se propagan y llaman la atención después del aterrizaje.

Usted usa el punto de vista en primera persona para narrar la historia, ¿por qué lo hace y qué retos significó?



Uno de los aspectos más importantes cuando nació este filme fue hacer que se sintiera lo más real posible para la audiencia, casi que ellos sintieran que estaban en el avión. Creo que hacer películas de desastres requiere un sentido de responsabilidad dado que hoy en día tenemos tanta experiencia al respecto. En el caso del coronavirus nos desafió no solo en cuanto al dolor físico, sino también respecto a ese odio y temor que se desataron entre los que se infectaron y los que no. Pero al mismo tiempo, algunas personas, como los médicos, mostraron actos desinteresados y algunos fueron estrictos en el uso de máscaras y el cumplimiento de las normas para evitar una mayor propagación del virus. Creo que todos esos aspectos forman parte de un desastre y quería retratarlos en la película.

Facebook Twitter Linkedin

La azafata principal, Hee-jin, deja a un lado sus propios temores y se dedica a ayudar a los demás. Foto: Cine Colombia

En alguna entrevista dijo que quería dejar un mensaje de esperanza a través de un filme de desastre, ¿cómo es eso?



Esta película como la gran mayoría de las historias de desastres se enfoca más en cómo las personas que se enfrentan a un desastre se esfuerzan por superar la situación. Del mismo modo, en lugar de centrarme en un personaje en particular, quería enfatizar en cómo la gente del común puede triunfar sobre sus miedos y hacer lo mejor que pueden en sus propios roles, porque creo que esa es la clave para vencer cualquier desastre potencial en el futuro. Entonces, quería que el copiloto, el asistente de vuelo y los pasajeros mostraran esos rasgos. Pero siempre hay quienes muestran incluso más resistencia que otros y creo en mi película, ese papel es el de la azafata principal, Hee-jin, que deja a un lado sus propios temores y se dedica a ayudar a los demás. Al final, todos los pasajeros demuestran cómo la gente común puede tener actos ordinarios de valentía. No es una gran causa moral lo que les mueve, es una simple ética de trabajo o el amor a la familia lo que les permite dar un paso adelante. ¿No crees que estos simples actos de humanidad y valentía son los que nos permiten superar el desastre? Al final, la película transmite un mensaje de esperanza de que podremos salir adelante en cada uno de los conflictos que se nos presenten.

Hoy usted es considerado como uno de los más importantes cineastas coreanos. ¿Qué ha sucedido con el cine de su país después del éxito de Parásito?



Yo solamente soy uno de muchos directores coreanos que estamos enamorados del arte de hacer cine y que sienten una responsabilidad. Puedo decir que en mi carrera como cineasta de 17 años me siento muy orgulloso de ver contenidos como Parásito o El juego del calamar, que gozan de gran reconocimiento en el mundo. Estoy especialmente de acuerdo con lo que el director Park Chan-wook dijo una vez, de que el cine coreano ha luchado por satisfacer a su audiencia crítica y el mundo ha llegado a reconocerlo. Con más reconocimiento global, yo también gano motivación para hacer mejor contenido.



