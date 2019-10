'The Walking Dead’ se puso la ‘10’ para jugar su partido más duro.

No es fácil hablar bien de una serie como The Walking Dead, a la que muchos han abandonado y de la que otros no quieren saber nada.

Los golpes narrativos de temporadas anteriores y una historia que parecía seguir un círculo vicioso fueron los causantes de que muchos saltaran del barco, cuando el argumento comenzó a naufragar.



Pero el reciente estreno de la décima temporada demuestra que algunas de esas heridas podrían estar sanando.



El arranque del episodio titulado Line We Cross intenta explorar nuevos matices de la rutina que implica sobrevivir en un mundo infestado de zombis y luchar con los conflictos de poder alrededor de la idea de construir un nuevo universo. Ahora, en la serie la capacidad de resiliencia asoma a la par con la sensación de miedo más verosímil.

Los protagonistas han lidiado muchas batallas a sangre y fuego, pero en este nuevo ciclo se toman su tiempo para reafirmar sus dramas, sin los excesos de otras épocas, sin los cortes de ritmo que no tenían sentido, pero asumiendo de una manera más interesante su nueva lucha contra un enemigo implacable: Alpha (interpretada por Samantha Morton), llamada a romper ese hechizo de antagonistas blandos que han rodeado a la serie.



Daryl (Norman Reedus) y Carol (Melissa McBride), que literalmente son los sobrevivientes del grupo que comenzó esta aventura televisiva, reaparecen para reactivar una química que sus seguidores adoraron siempre y pedían a gritos que regresara: esta puede ser la temporada que cumpla con ese deseo y de una vez por todas desarrolle ese cariño de los protagonistas hacia algo más fuerte y emocional.



Es cierto que las secuencias de acción se redujeron un poco en aras de más contexto en el capítulo, pero en este caso se espera que la fórmula de ofrecer más drama por encima de violencia detone en una gran confrontación: obviamente entre Alpha y Carol, que tienen una cuenta pendiente.

Tampoco es un secreto que para este nuevo ciclo The Walking Dead tiene un reto adicional: la despedida de Michonne (Danai Gurira), que también reveló una emoción maternal muy interesante en este inicio.



Line We Cross dio un buen paso, no corrió una maratón y exploró elementos novedosos como el destino de los satélites en un mundo en caos.



Sus momentos de acción se dejaron llevar por un estilo un poco más épico y los traumas que ha dejado toda esa batalla por mantenerse con vida tienen una notoriedad muy inquietante. Ojalá esa ecuación que apuesta por ir de lo suave a lo más fuerte se cumpla en lo que falta de la serie.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

NAVEGANTES DEL CABLE@AndresHoy1