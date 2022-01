Ahora que hay tantas opciones para ver series, películas y documentales; sumado a que el abanico de opciones de plataformas para disfrutar de esos contenidos se ha ampliado y sigue creciendo, es imposible no soñar en tener -o mantener- todas las opciones disponibles.

Muchos tienen Netflix, quizá la más popular y famosa plataforma de streaming en Colombia, pero también rondan en este ambiente de entretenimiento digital otras alternativas que están buscando tomar un poco del pastel de la audiencia que hace rato amplió su mirada más allá de la televisión abierta y los canales tradicionales de televisión.

Hay que revisar muy bien las propuestas que tiene cada plataforma para organizar muy bien una agenda de entretenimiento Foto:

HBO Max le sigue de cerca como uno de sus principales competidores que ya se ha asentado en el mercado colombiano o que están labrando un terreno con su programación propia.

No es fácil entre tanto abanico de opciones tomar una decisión. Habrá quienes queden tranquilos con la propuesta que les da Netflix, pero cuando aparece otra plataforma -también están disponibles en Colombia Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount +, Star +, StarzPlay- es difícil no dejarse tentar y querer tenerlas en el televisor o los dispositivos móviles.



Ahora, si el consumidor es de los que les gusta tener de todo, pues lo mejor es hacer cuentas si la idea es acceder tener las principales plataformas de contenidos de cine y TV, este sería el precio que habría que pagar. También es importante recordar que los abonados de Directv en Latinoamérica tienen disponible la plataforma de HBO Max, al igual que en Claro, ETB, Movistar y Tigo.

Para este año, Netflix mantiene sus tarifas mensuales: el plan más caro es de 38.900 pesos (que incluye cuatro pantallas en HD), el estándar es 26.900 pesos y el básico,16.900 pesos.



Para este año, HBO Max tiene dos opciones, la primera con anuncios por 39.500 pesos por mes y sin anuncios por 59.000 pesos.



Disney Plus costará 31.600 pesos y se puede hacer un pago anual por 316.000 pesos. A esto se sumará los accesos premium que tienen algunos estrenos exclusivos. Si se empaqueta con Star + (el antiguo Fox) cuesta 38.900 pesos mensuales.



Amazon Prime Video se incrementa a 17.900 pesos mensuales y Paramount + sigue siendo la plataforma económica: 13.900 pesos al mes.



Al final un consumidor goloso que quisiera tenerlas debería alistar al menos 150.000 pesos mensuales para disfrutar de las opciones.



Loki está con su carisma y peligroso encanto en Disney Plus Foto: Disney Plus/Marvel

Detalles técnicos para tener en cuenta

Este tipo de tecnología (las plataformas) necesita una infraestructura para funcionar de manera óptima. cabe recordar que Paramount+ se descarga para móviles y y tabletas con iOS o Android, como así también ver en computadoras Mac o con Windows y no hay apps para televisores inteligentes.



Por eso, lo primero que hay que hacer es revisar si su televisor es un Smart TV y si tiene la capacidad de bajar las aplicaciones de las plataformas.

Si no es así existe la opción de conseguir un dispositivo reproductor de streaming, conocido como roku, que se conecta a internet y al televisor y, literalmente, hace posible la conexión con las plataformas. El valor en el mercado de este dispositivo oscila entre los 150 mil y los 200 mil pesos.



Así mismo, en términos más prácticos, hay que revisar muy bien las propuestas que tiene cada plataforma para organizar muy bien una agenda de entretenimiento que lleve a un consumo equilibrado o variado entre ellas, porque no se trata de pagarlas todas y no ver ninguna.



