Así será la nueva serie inspirada en el universo de 'The Walking Dead'

Según lo anunció AMC Networks. adquirió el nuevo producto para expandir un universo en el que ya existe Fear The Walking Dead "La exitosa mitología del universo de 'The Walking Dead' tiene una de las bases de fanáticos más apasionadas. El tan esperado drama presentará personajes inéditos y explorará historias nuevas y emocionantes", señaló Pablo Corona, vicepresidente de Programación del cnaal en Latinoamérica.

La nueva producción, de la que todavía no tiene nombre oficial, contará las aventuras de dos protagonistas femeninas que hacen parte de la primera generación que alcanza la mayoría de edad después del apocalipsis zombi.

Lo que se supo alrededor de la trama es que se afianzará un conflicto entre los que serán héroes y los que tomarán el camino de los villanos. Así luce la nueva serie:

La nueva producción ofrecer una mirada juvenil del caos. Foto: AMC

El elenco de la nueva serie incluye a Aliyah Royale ('The Red Line') como Iris; Alexa Mansour ('Cómo escapar del asesinato') como Hope; Annet Mahendru ('The Americans') como Huck; Nicolas Cantu ("The Amazing World of Gumball") como Elton, Hal Cumpston ('Bilched') como Silas y Nico Tortorella ("Younger") como Félix.



La serie cuenta con el equipo de creativos de 'The Walking Dead': Scott M. Gimple y Matt Negrete.



CULTURA

@CulturaET