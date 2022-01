¿Hasta cuándo podrá esquivar la suciedad que salta del inquietante lavado de dinero que por varias temporadas ha llevado a cabo la familia Byrde en la serie Ozark?



Esa es la pregunta que el propio Jason Bateman, protagonista, productor y director de la producción, se ha hecho muchas veces antes de sentarse a leer los guiones de cada temporada. Ahora ese encuentro, y casi un ritual para el intérprete, tiene un valor especial ya que hoy se estrena la primera parte de siete episodios de la cuarta y última temporada de Ozark en Netflix.

La respuesta al gran misterio está más cerca que nunca y, aunque se cree que quien se ensucia las manos con dinero de la mafia nunca sale bien librado, la trama de esta historia siempre ha demostrado que hay giros inesperados y escapes de la muerte para una familia que no es inmune a la destrucción de su estructura, a las presiones de un cartel de la droga y a las consecuencias graves de dejar una vida en los suburbios de Chicago para entrar a la fuerza a una peligrosa estructura en la zona rural de Ozark, en el estado de Misuri.



“No sé cómo pueden seguir aumentando el peligro sin matarnos o meternos en la cárcel. Cometemos todas las equivocaciones posibles sin morir o ser encarcelados”, recordó en una entrevista Jason Bateman, dejando ver que la suerte ha conseguido exorcizar el dolor y la violencia con los que han tenido que lidiar los Byrde.



Marty (Jason Bateman) y Wendy (Laura Linney) han aprendido a convivir con la muerte y la traición. Foto: Netflix

Lo que contrasta con el despertar de su ambición y una cierta comodidad ante el peligro y el estatus que adquieren los protagonistas al hundirse aún más en el lodo de la ilegalidad.



Precisamente, la magia de Ozark y lo que la ubica como una de las mejores series de Netflix en la actualidad radica no solo en esa oscuridad visual y emocional que la ha identificado durante todas sus temporadas, sino en la manera tan inteligente como ha construido algunos puentes, situaciones y salvavidas para los Byrde, que no solo se han manchado con la tinta del dinero sucio. También han tenido que limpiar algo de sangre y han sentido el aliento de la muerte en muchas ocasiones.



Cabe recalcar que Ozark explora la destrucción del vínculo familiar. Entre secretos y, como lo ha planteado Bateman, una buena cantidad de malas decisiones. La serie ha llegado a ser una trama de suspenso y violencia con un gran trabajo de personajes, liderados por una figura paterna que no sabe cómo salir del embrollo al que ha metido a su familia y una madre, Wendy, que evoluciona de manera impresionante y se ve cómoda en el juego de lavarle 500 millones de dólares a un capo mexicano llamado Ómar Navarro.

Wendy ha sufrido cambios radicales en su personalidad. Foto: Netflix

Pero la narrativa no solo se mantiene bajo esa premisa de tensión en la que lo que se descubre tiene que taparse o eliminarse, complicando cada vez más las cosas, para la familia y los que están en su entorno.



Ahora no solo lidian con Navarro (con quien han alcanzado a forjar una peligrosa alianza), sino que en esta cuarta temporada verán crecer los tentáculos de la corrupción política y se encararán a un nuevo antagonista, Javi Elizonndro (Alfonso Herrera), que llegaría a remover las bases de la organización criminal.



Los Byrde se han acostumbrado a convivir con enemigos, con el FBI y hasta con abogados de los narcos que parecen estar encima de ellos para evitar su expansión en el negocio o una traición. Una tentación que gravita desde los inicios de la serie, demostrando que el poder del dinero puede borrar cualquier miedo o límite ético.

¿Una familia unida?

“Los seres humanos toman decisiones, cometen actos y eso hace que las cosas sucedan. Crea un efecto de bola de nieve: hace que otras personas también tomen decisiones”, se escuchaba en el adelanto de la cuarta temporada de la serie, que hizo un recuento del peligroso viaje de esta familia que ha perdido el rumbo moral, pero no parece quejarse de tener que sentir de nuevo el halo de la muerte y de ver cómo crece la avalancha de acontecimientos a su alrededor. Lo que sí tiene claro Jason Bateman es que la idea de una redención va a ser muy difícil para su familia en la ficción.



Es más, no es atrevido vaticinar un desenlace fatal, ya que la travesía de Marty y Wendy ha dejado marcas profundas y los ha hecho partícipes o testigos de situaciones de esas en las que casi siempre se borran todos los cabos sueltos. ¿Quién asumiría el rol de verdugo? Es posible que la traición venga de los mismos Byrde y de una Wendy cada vez más descontrolada.

El artífice y cerebro de la serie, Chris Mundy, también dio algunas claves. En una entrevista con The Wrap aseguró que este será un final enfocado en la dinámica cotidiana.



“La serie, a pesar de todas las situaciones locas y las muertes, se define en las escenas de los Byrde juntos en la mesa teniendo conversaciones típicamente mundana; es el alma de Ozark”, explicó Mundy.



