Así se ven los actores de la exitosa serie ‘Vikingos’ en la vida real

Alexander Ludwig es un actor, cantante y modelo canadiense que interpretó a ‘Björn Ironside’ semilegendario rey vikingo de Suecia. Ha participado en películas como: ‘Los juegos del hambre’, ‘Son como niños 2’, ‘La montaña embrujada’ y’ El único superviviente’. En televisión también ha participado en ‘Swerve’ y en videos musicales como ‘Gentle on My Mind’, de The Band Perry.



Aunque su madre, Sharlene Martin, fue actriz, el joven tuvo que suplicarle a ella y a su papá que le permitieran ser actor, ya que sus padres decían que los actores jóvenes se dejaban deslumbrar y atrapar con una vida que no era cierta.