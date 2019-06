Los actores de la película 'Pulp Fiction', 25 años después

Guillaume Horcajuelo - EFE / Miramax Films

¿Quién no recuerda la famosa escena de 'Pumpkin' o 'Ringo' en la cafetería? Este delincuente, que por momentos apareció en la cinta, se caracteriza por su tono sarcástico en todo momento. Fue interpretado por el actor y director de cine británico Tim Roth, quien en la actualidad continúa en el séptimo arte y está a la espera de su nueva película de este 2019: ‘Once Upon a Time in Hollywood’, también de Tarantino.