Nuevamente hubo consejo tribal en Survivor, La Isla de los famosos, del canal RCN. El capítulo 44 tenía como protagonista a la tribu Koi, que estaba “condenada” a perder a uno de sus integrantes.

Uno de ellos, Federico Rivera, decía ante las cámaras que los días de eliminación eran feos, llenos de angustia. Por otro lado, la atleta Lina Real, que llevaba puesto el collar de inmunidad, explicaba que sería la estrategia el motivo de su voto.



La reunión se dio con un invitado a votar: Aco Pérez, de la tribu Amazonas, fue llamado a ejercer un voto. Antes de llegar, Pérez anunciaba que su voto sería por Wilder Mejía y que era una decisión tomada por todo su grupo.



Una vez juntos, ante las antorchas que representaban a cada participante, se dio la charla previa. Tatán Mejía les preguntaba a cada uno de los integrantes del grupo por los hechos recientes: una discusión fuerte entre Eleider Álvarez y Juan del Mar, la angustia y el estrés vivido por Wilder durante las competencias y los motivos que llevaban a cada uno a votar salieron a relucir en esta charla.

Fue cuando comenzó la votación. Antes de hacer el conteo, Tatán Mejía invitó a Aco a retirarse, dejándolo sin saber quién sería el elegido para dejar la competencia esa noche. Y al final, los votos se inclinaron hacia la salida de Wilder.



Juan del Mar diría después que había llegado a estar seguro de que era él quien saldría. Federico, a su vez, trataba de descifrar por qué Lina había votado a Wilder.

Se notaba que la tribu estaba descontenta con haber perdido al futbolista, a quien los espectadores vieron salir en serenidad, con su balón en la mano. Las imágenes mostraron momentos importantes de su participación en el reality y también su reflexión final.



“Grandes aprendizajes me deja -afirmó el deportista-: a ser tolerante, a valorar las cosas mínimas que tenemos en casa, que muchas veces las tenemos y no las valoramos. Esto me llevó al límite, a ser cada día más fuerte”.

De paso, le dejó sus monedas a Eleider, esperando que le fueran útiles dentro del juego más adelante. Sus compañeros coincidían en que su ausencia se sentiría, porque era considerado uno de los competidores más fuertes.

