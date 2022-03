Óscar Isaac pensó que podía ser una locura hacer parte del nuevo universo de las series de Marvel. Al comienzo se llenó de dudas cuando supo que se iba a meter en el traje y en la mente de Moon Knight, un superhéroe con problemas psicológicos y con un desorden disociativo de personalidad. En su cabeza brilló el recuerdo del fracaso de taquilla que tuvo la película X-Men: Apocalipsis, en la que el actor guatemalteco más famoso de Hollywood hizo el papel de antagonista. Y no quería caer de nuevo en una trampa.

Pero luego se dio cuenta de que los conflictos emocionales del protagonista del nuevo proyecto que llegó a sus manos eran realmente una gran oportunidad. Podría acceder a un género de otra manera y tendría tiempo de dar algunos golpes.

Isaac, recordado por su papel de un padre protector en un mundo hostil en la superproducción Duna y quien ya probó la mieles de ser parte de una saga inmensa al convertirse en el heroico piloto en la más reciente trilogía cinematográfica de Star Wars, reflexionó mucho acerca de mezclar muy bien ese tono de entretenimiento, un poco de ironía y gran despliegue visual que tenía ahora ante sí.



También puede leer: Naomi Watts en 'Desesperada': 'Siento pánico, miedo e impotencia'

Al final dijo que sí, como lo hizo también Ethan Hawke, un actor tan serio como Isaac y que terminó compartiendo un tequila con él antes de firmar el contrato y convertirse en el malvado de la historia.



Moon Knight estrena el 30 de marzo su primer episodio en la plataforma Disney Plus y cuenta la historia de Steven Grant, un empleado en una tienda de regalos que convive con extraños recuerdos de una especie de vida pasada, hasta que descubre que en realidad tiene otras dos personalidades: la de un mercenario llamado Marc Spector y la Jacke Lockley, un hombre con poderes ancestrales.



Eso lo lleva a sufrir una batalla con sus alter egos, tener alucinaciones, pierda la memoria y descubra que guarda poderes que recibió de una deidad egipcia de la Luna conocida como Khonshu, que le impone una misión en la Tierra. ¿Es el personaje más complejo de Marvel?

Facebook Twitter Linkedin

Óscar Isaax reconoce que su personaje lucha por encontrar el equilibrio. Foto: Disney Plus

Su protagonista se ríe y reconoce que la serie (de solo seis capítulos) no olvida de dónde viene. “No quiero que piensen que se trata como un documental de trastornos psicológicos, nunca deja de ser una ficción acerca de un superhéroe que lucha contra la maldad y golpea a quienes quieren romper el equilibrio del mundo, pero yo sí quise verlo con una perspectiva diferente. Estos personajes representan algo sensacional, a veces son demonizados, pero en realidad el superpoder en esta historia es la mente.

El superpoder en esta historia es la mente. Mi papel es el de un hombre que ha sufrido traumas horribles y diferentes tipos de abuso, así que crea estas personalidades simplemente para sobrevivir. FACEBOOK

TWITTER

Mi papel es el de un hombre que ha sufrido traumas horribles y diferentes tipos de abuso, así que crea estas personalidades simplemente para sobrevivir”, comenta Óscar Isaac en una charla vía Zoom en la que participó EL TIEMPO. “La serie tiene la magnitud y diversión que esperan los fanáticos de una historia salida de Marvel”, enfatiza.



Otro tema: Unos Óscar desconcertantes: entre 'Encanto', 'Coda' y el puño de Will Smith.

Jeremy Slater, el creador de The Umbrella Academy, es el encargado del desarrollo de la serie, con el realizador Mohamed Diab (que dirigió el primer episodio) y el guionista Doug Moench, que ha trabajado en producciones animadas de Batman y Harley Quinn. Son expertos en superhéroes torturados.



“Me pasaba todo el día conversando con Kevin Feige (el cerebro del universo cinematográfico y televisivo de Marvel), planteándole ideas que tenía para esta historia. Solo era que yo le mencionara un detalle, una escena, y Feige sabía exactamente a lo me refería y me daba las razones de por qué una de mis ideas funcionaba o no. Siendo sincero, nunca me imaginé que iba a tener ese nivel de colaboración en una aventura tan grande como esta”, dice emocionado Isaac.

Facebook Twitter Linkedin

Ethan promete un villano muy interesante. Foto: Disney Plus

Entre claroscuros, espacios cerrados y una indumentaria que se revela un tanto aterradora, Isaac parece haber sanado las heridas con el género. Ahora se habla de una posible aparición de este justiciero, literalmente lunático, en la segunda película de Doctor Strange. Pero el actor se lo toma con calma. Además, ya entró en la dinámica de no poder adelantar nada. Lo dice su contrato.

Prefiere recordar su experiencia con Ethan Hawke, que hace el papel de Arthr Harrow, el líder de una secta que le hará la vida imposible a Steven, Marc y Jake. “Trabajar con él fue como me lo imaginé: al ser un nombre de teatro, guionista y director, lo dio todo en su trabajo. No era el tipo que llegaba, se convertía en malo y salía corriendo a casa a descansar”, bromea. Se hicieron muy amigos en la serie, y cuando no trotaban juntos se reunían los domingos a leer los guiones y ensayarlos.



La serie también tuvo un doloroso momento fuera de cámaras con la muerte del actor Gaspar Ulliel, quien sufrió un accidente mientras esquiaba el pasado 18 de enero en la región de Saboya (Francia) y chocó aparatosamente con otro esquiador.

Cuando tuve claro el conflicto mental de mi personaje, realmente disfruté el momento en que me puse el traje y la máscara. FACEBOOK

TWITTER

“Fue una tragedia. Tuvimos una escena juntos, una larga escena que fue rodada en un par de días. Fue una persona muy cálida y tuvimos tiempo de hablar de nuestros personajes”, rememoró.



Ulliel interpretó a Anton Mogart, un criminal disfrazado que tiene como regla llevar a cabo sus fechorías a medianoche, roba tesoros artísticos y valiosos manuscritos y se enfrenta a Moon Knight.



Más para leer Disney presenta el primer tráiler de Ms. Marvel, serie que saldrá en junio.

Óscar Isaac toma una pequeña pausa, respira como en un giro de la trama que hoy abraza con Marvel y Disney y reconoce que tuvo la emoción que experimentan quienes llegan a estas historias.



“Cuando tuve claro el conflicto mental de mi personaje, realmente disfruté el momento en que me puse el traje y la máscara. Fue ahí cuando dije: ‘Esto es real, está pasando... Estoy haciendo una serie de superhéroes’ ”.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1