Así fue el proceso de 'clonar' a Will Smith en el cine

El famoso director ganador del Oscar Ang Lee ha logrado lo que era cuestión de tiempo: Recrear el primer actor de manera completamente digital de principio a fin con 'Proyecto Géminis'.

La película es protagonizada por Will Smith como un asesino a sueldo que se convierte en el objetivo de un clon más joven de sí mismo, en una historia de acción y de ciencia ficción que se ha transformado en el recipiente de varias innovaciones.



Fue filmada digitalmente a una velocidad de fotogramas extra alta (1120 fotogramas por segundo), lo que significa que en gran parte de la producción parece que se está viendo a Will Smith al otro lado de una ventana hiper nítida, con cada poro de su rostro incluido modificado para 3D, y con una recreación completamente computarizada de un Will Smith más joven, dando paso a un tema que ha fascinado a la audiencia desde hace mucho tiempo: la asimilación de una vida clónica en la sociedad.



'Proyecto Géminis', cuyos escenarios transcurren en varios lugares del mundo, entre ellos Budapest y más cercano para nosotros, en Cartagena de Indias, fue una grata experiencia para su protagonista.



"Rodar en Cartagena fue como estar soñando estar en una gran fiesta de varios días, fue fascinante, y es un lugar perfecto para la tecnología en sí, porque Ang tenía compañías que inventaban cámaras y diseños para poder capturar las tomas que quería y una gran parte de cómo quería crear eran tomas largas y únicas. Incluso hubo tomas de algunas de las secuencias de acción de dos y medio o tres minutos", recordó Will Smith.



“Es interesante, porque en el guion original el lugar era Cuba, pero la administración Trump comenzó a poner muchos problemas. Y buscando locaciones, luego vi la foto de Cartagena y pensé que era un lugar muy hermoso. Entonces, fui y revisé allí y me enamoré, es una ciudad magnífica”, agrega el director Ang Lee.

Además, añade que rodar en Cartagena fue además perfecta para lo que estaba realizando con las nuevas tecnologías de filmación. “Al intentar las velocidades de cuadro en 3D, esta vez me di cuenta que necesitaba encontrar una estética que el cine digital tiene que proporcionar. Entonces, tomé ese tipo de color y textura para hacer una secuencia de acción que allí sería fantástica".



No obstante, para el director taiwanés el trabajo de desarrollo en una locación como Cartagena no fue para nada sencillo. “ tuvimos que explorar bien la ciudad porque muchas veces debido a que las secuencias de acción tomaba mucha planificación y visualización previa y, por supuesto, recibir los permisos lleva tiempo:, explica el director,



“Pero la ciudad era muy acogedora, muy complaciente. Es un lugar muy turístico y pudimos bloquear ciertas áreas, por lo que tuvimos que trabajar con mucho cuidado con el gobierno local manteniendo y usando ciertas áreas, bloqueando ciertas áreas para rodar, por lo que cada secuencia día a día era muy estricta; pero sin duda, fue una experiencia maravillosa",.opinó.





En cuanto a Will Smith, su experiencia no dejó de ser menos gratificante: “Quería rodar de una sola toma tanto como fuera posible. Entonces, el rodaje y el uso de la tecnología en realidad fue algo difícil, pero estando en Cartagena y Budapest y en Georgia (el estado sureño de Estados Unidos) fueron locaciones perfectas”, explica Smith, en entrevista con EL TIEMPO.



Cuando se vio por primera vez bajo esta tecnología, ¿cómo se sintió?



Mi corazón dio un vuelco la primera vez que vi esas imágenes. Es realmente escalofriante y extraño ver tu reencarnación digital de esa manera. Sí, fue un poco espeluznante. Y la primera toma que vi resultó ser una de las mejores tomas de la película, que es en las catacumbas cuando el viejo, o sea este yo, se voltea hacia el joven y es la revelación de la luz que llega a la cara. Ese fue uno de los primeros disparos que vi. Y la tecnología ahora abre posibilidades tan enormes y como con todas las cosas, debe usarse bajo las manos correctas.



¿En que grado siente que va a cambiar esto Hollywood a futuro?



Pues ahora hay una versión digital de 23 años de mí mismo, es un avatar que existe que puede usarse para otras películas. Y a medida que mejora y mejora, es ... ¿puede un joven Will Smith hacer una película con un joven Marlon Brando? Con esa tecnología y filmado a 120 cuadros y en 3D, son muy buenas razones que tiene que resistir tal escrutinio al ojo humano.



Y si se siente bien en el corazón de la audiencia, si lo aceptan como humano, va a ser algo muy interesante, porque no soy yo, el personaje joven no soy yo, es un personaje totalmente 100% digital.

No usaron mi rostro y lo degradaron, lo recrearon de la nada, por lo que están usando la versión "Bad Boys de mi personaje, pero lo crearon desde cero y creo que esa es la parte que hace que la tecnología ahora sea complicada de entender.



Ha habido usos en el pasado en los que tomas a un actor y simplemente haces que parezca un poco más joven, como maquillaje digital, pero eso no es lo que ves aquí. Esto es de la misma manera que Gollum (el personaje de 'El señor de los Anillos') se crea desde cero, no lo estás usando... No hay ninguna criatura que se vea así, están creando desde cero, así es como es, el primer humano ciento por ciento digital.



¿Cómo se relaciona con ese joven de 23 años con el que interactúa en pantalla ahora en sus cincuentas?



Sabes, lo que es realmente interesante: la diversión de esto con Proyecto Géminis, es que la película es una cosa, pero fuera de cámaras abre todas las ideas de tu yo más viejo contra tu yo más joven y las decisiones que hiciste en el pasado y cómo están afectando tu vida ahora.



Así que todas esas conversaciones surgieron en mí. Y fue muy interesante mirar hacia atrás todas esas imágenes que Ang Lee juntaba de todas mis viejas películas y escenas que le gustaban, aunque en realidad también sacaba escenas que no le gustaban.



¿Y que le decía al respecto?



Me decía: me encanta esto, pero nunca hagas eso en mi película (Risas). Pero la versión de 20 años de mí mismo era tan ajeno a las reglas, que fue parte la razón por la que pude crear muchas de las cosas que me definieron en ese entonces, más por el poder en la ingenuidad, en contraste a hoy en el que hay un poder en la experiencia.



¿Y qué le diría a su yo joven si pudiera aconsejarle algo?



En realidad, creo que es a la inversa, le preguntaría a mi yo más joven ¿cómo no te importa tanto lo que haces, sin saber lo qué podrías perder y lo mal que podrían salir las cosas?



Me encantaría recuperar algo de esa imprudencia. Y he estado buscando eso un poco en los últimos dos años de mi vida, había una libertad y una imprudencia para mi yo más joven que era poderosa..



MARIO AMAYA

Para EL TIEMPO

Budapest, Hungría