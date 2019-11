Así le cambian la casa a un colombiano en un programa de TV

Hacer cambios radicales en las casas es una premisa que sigue teniendo éxito en la televisión.



Precisamente, uno de los espacios que han aprovechado la fórmula de renovar y registrar las emociones ante un rediseño inesperado ha sido el programa Mientras no estabas, un formato que luego de haber triunfado en Estados Unidos y en la parrilla de programación del canal Discovery Home & Health, estrena hoy su primera temporada en Colombia.

La producción es presentada por la influenciadora y actriz colombiana Maleja Restrepo y se emitirá a las 10 p. m. Promete no solo hacer cambios, sino proponer una narrativa en la que la transformación de un ambiente tiene una valoración muy poderosa para la familia y para quien se convierte en el protagonista de cada episodio.



Restrepo y el diseñador Camilo Cruz acompañan cada paso de este proceso siguiendo los principios de los ‘docurrealities’, haciendo un seguimiento en cámara y compaginándolo con los retos, los problemas y la tensión y el suspenso que se consiguen en la sala de edición y posproducción del programa.

Junto a u equipo de diseñadores, Restrepo sigue paso a paso el proceso de cambio en un espacio del hogar Foto: Discovery Home & Health

“La verdad es que no vi casi nada de los episodios que se emitieron en Estados Unidos (...). No quise tener una guía de cómo presentar frente a las cámaras, y esa fue la mejor manera de crear un estilo propio y natural”, explicó Maleja Restrepo en una entrevista para EL TIEMPO acerca de un programa en el cual se tienen 48 horas para cambiar la vida de una persona metiéndose, literalmente, en su espacio favorito de la casa.



“Los amigos son cómplices, la familia es cómplice, y yo me uno a ese estado para ser cercana a la experiencia del escogido”, agrega Restrepo.



“Aquí no se controlan las emociones, sino que se manifiestan y se deja que se revelen de acuerdo con lo que va sintiendo la persona que va a vivir ese cambio en su casa. En el proceso eso me afectó, pues también sentí cada reacción. Yo saltaba, gritaba o lloraba”, recuerda de esta experiencia que la llevó a volver a un formato de TV tradicional.



“Creo que llegué al programa por la forma como manejo mis redes sociales, pues supe que ese fue un primer filtro para que me escogieran. La gente del canal vio los perfiles de las redes y cómo cautivaba a la audiencia, y creo que eso les llamó la atención”, explica.

Y concluye diciendo: “Creo que las redes les han dado una oportunidad a los canales de renovarse o reinventarse, y eso era lo que yo quería traer al programa: un poco de frescura y espontaneidad”.



Andrés Hoyos Vargas@AndresHoy1