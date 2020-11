Así fue volver a ver una película en una sala de cine

Volver al cine no fue extraño. Pero si fue una experiencia que me hizo crear escenarios desde mucho antes de poner un pie en la sala. ¿Habrá una cola para entrar? ¿Llevará alguien una máscara protectora de acrílico con la que podría ver un poco distorsionada la película?, ¿será una aventura decepcionante, ante tanta expectativa?

Preguntas iban y venían hasta que la sala de Cinépolis apareció. No había el bullicio de otros tiempos ni gente pegada a los afiches de los estrenos tratando de ponerse de acuerdo en lo que iba a ver. Poco a poco fueron llegando tímidamente parejas y, uno que otro solitario al recinto.



Tras la ya acostumbrada toma de temperatura y el uso de gel, lo que sí rompió la rutina del ritual fue ver que las taquillas estaban cerradas. ¿Dónde se compran las boletas?, preguntaron casi todos. En la cafetería estaba la respuesta para quienes no habían hecho el proceso vía web.

Casi unas 15 personas formaron una la fila de la comida sin la tensión pensar que se estaban perdiendo el inicio de su película. Compraron su boleta, su combo debidamente empacada y fueron entrando. “Quédese con la boleta ya no la podemos recibir”, me dijo una de la empleadas , mientras yo caminaba a la sala 7 para ver 'Los nuevos mutantes'.

Los nuevos mutantes es orotagonizada por Anya Taylor-Joy, Maisie Williams, Charlie Heaton, Henry Zaga, Blu Hunt, y Alice Braga. Foto: 20TH Century Studios

Era la nueva película de Marvel con adolescentes atormentados y superpoderes pelgirosos . Tras abrir la puerta apareció un camino oscuro solo iluminado por unas pequeñas guías de color azul, que me recordó la entrada a un mundo extraño o a una nave espacial.

El camino a la sala parecía la ruta a una experiencia fuera de lo común. Foto: Andrés Hoyos

Fue un recorrido corto que me emocionó un poco, pero luego en la sala me di cuenta que la estaba con una luz muy baja. “No voy a poder una foto del momento”, pensé, mientras subía la escalera hasta la fila f13.

Imagen de la sala de Cinépolis del Centro Comercial Calima. Foto: Andrés Hoyos

No pasaron ni cinco minutos y un mensaje apareció en la pantalla en el que explicaban los protocolos que tenía el cine para ofrecer una función segura. También se reflejaron los que iban llegando y que tomaban sus puestos. A mí me tocó una fila sin gente. Las parejas estaban juntas y los que se aventuraron a ir solos estaban a una distancia prudente.



Al rato algunos bajaron un poco el tapabocas para probar las crispetas que sabían a dioses y nadie tosió como pasaba antes cuando estaba a punto de empezar la película en cualquier función antes de la pandemia.



Se sintió un silencio cómodo al aparecer la primera imagen del tráiler de la película 'La mujer en la ventana', un thriller con Amy Adams en el que ella decía “soy agorafóbica, no puedo salir”, una frase un tanto insólita para las 16 personas que estaban ahí que eran el ejemplo de, claramente, los que sí querían salir.

Había una atención muy juiciosa al derroche de efectos visuales y dramas blandos que sufrían los héroes adolescentes de la película. Una que otra risa aparecía de vez en cuando y al bajar la intensidad de la trama, regresó ese silencio peculiar al recinto.



Fue bueno reencontrarse con una gran pantalla y con esa oscuridad que te impide distraerte de la cita con la película. Aunque era imposible no recordar la cara de emoción del vendedor de la zona de comidas entregando el combo o la señora que daba paso a las salas, quien estaba feliz porque "las entradas se estaban vendiendo bien y la gente estaba juiciosa con los protocolo".

'Los nuevos mutantes' fue muy larga', pero parecía haber cumplido con las expectativas de muchos de los que la eligieron en su regreso a los cines. A pesar de que no salieron comentándola y no se pudo ver si sonreían tras casi dos horas de acción y algunos toques de humor, se notaba que la habían pasado bien.



No me fui pensando en lo que acababa de ver, me dio risa darme cuenta de todo que lo que imaginé antes de entrar no fue parte de la vivencia y que fui el único que llevó una máscara protectora de acrílico. “Fue bonito volver, porque las películas son parte de mi vida y estar en una sala oscura es algo increíble (...) El cine es el cine siempre", me dijo uno de los asistentes al que sí le encantó la película.

