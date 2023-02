Aunque ningún artista, por grande que sea, está exento de tener un olvido en las letras de sus canciones alguna vez en la vida. María Nelfi, la participante de más edad del programa concurso de televisión La Descarga, no pudo superar que le hubiera ocurrido en una de sus presentaciones ante los mentores, lo que entre lágrimas, la llevó a decirle adiós al programa.

El espacio llegó ya a la etapa del “Campamento musical”, que implica una convivencia entre integrantes de cada uno de los equipos. María Nelfi, de 73 años, pertenecía al grupo que tenía a la cantante Maía como mentora. Sin embargo, nunca se adaptó del todo a esta convivencia. Extrañaba su casa, su familia y no entendía algunas cosas que ocurrían en el grupo.



Pero la gota que derramó la copa fue su presentación ante los mentores en un episodio reciente. La concursante, que lloraba casi todos los días, olvidó la letra de la canción Cuando vivas conmigo.

Su mentora logró salvarla, lo que implicaba que ambas tenían que cantar juntas en una interpretación futura. Pero, finalmente, la participante decidió terminar con el malestar, renunciando a continuar en el episodio emitido este primero de febrero.



La escena, quizás de las más emotivas del show hasta el momento, se dio cuando Maía la buscó para preparar la interpretación que harían a dúo. Encontró a la participante muy triste. Y al preguntarle los motivos, ella le respondió:

“No puedo más, me marcó mucho el fracaso en el set y eso me tiene enferma porque en tantos años de trabajo nunca lo he hecho. Te amo, te admiro y te respeto y no está lejos el día que me encuentre en una tarima contigo y pueda bendecirte públicamente porque eres única, eres mi ángel de la guarda, pero me quiero retirar porque el miedo de volver a fracasar lo tengo pendiente, pero no quiero defraudarte”.



La artista, a quien muchos espectadores llamaban ‘la mamá de La Descarga’, confesó entonces que tenía “bloqueada la mente”.

“Tengo miedo de subirme a una tarima. Después de lo que pasó no hallo qué hacer… Me quiero ir, tengo mucha soledad en el alma”, expresó.



Maía no tuvo más remedio que tratar de consolarla y al final, darle tranquilidad: “Lo importante ahora es que usted se sienta bien. Las decisiones son importantes y la suya la respeto, la valoro y la comprendo. Lo más importante es su salud y su felicidad, y que la música en su vida le de alegría. Yo no quiero presentarle agobio ni estrés, menos después de tantas cosas que usted ha vivido”.

Después vino la despedida de María Nelfi y sus compañeros de equipo. Fue entonces cuando reiteró su decisión. “No me siento con fuerzas para continuar en el grupo y yo quiero retirarme muchachos, es que estoy cansada, le fallé a Maía, ella confió en mí desde que me vio y eso no es justo”, dijo antes de reiterarles su cariño a todos.

