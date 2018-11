Los People Choice Awards rinden tributo a la fama y al poder femenino

"Queremos a las estrellas ahora" gritaban como locos los fanáticos que llegaron el domingo 11 de noviembre a la gala de los People Choice Awards, premios que reconocen lo mejor del cine, la televisión, la música y a las personalidades de la farándula, tomando como punto de partida la elección de los fanáticos.

El Banker Hangar de Santa Mónica (California), se convirtió en el escenario de estos galardones, que este año fueron producidos por el canal de televisión paga E!. El ruido de aviones que aterrizaban cerca al lugar se ahogaron ante los gritos de histeria de un público ávido de estrellas.



Mientras se ensayaban los aplausos y se ordenaba a los cientos de periodistas del espectáculo que cubrieron el evento, el glamour de esa fiesta de celebridades revelaba el intenso trabajo de un equipo de técnicos que, con radios a la cintura, le dieron orden al camino pintado por la alfombra roja por la que pasaron artistas como la cantante Rita Ora, John Galecki, de la serie The Big Bang Theory; Tyler Henry, un médium que ayuda a las estrellas de cine a conectarse con sus seres queridos que ya no están; la,actriz Busy Phillips o la colombiana Alejandra Azcarate, quien presenta el programa 'Hay que ver para querer' en ese canal.



En una cacería de atención, los periodistas llamaban a los famosos mientras alcanzaban la entrada al recinto, iluminado con colores brillantes que con su brillo rebotaban en un escenario en el que la cantante Nicki Minaj se encargó de abrir los premios.

Un rato después ella se quedaría con dos premios: en la categoría de mejor artista femenina del 2018 y mejor álbum, con su trabajo discográfico Queen.



La ceremonia recordó a los también damnificados por incendios recientes en Estados Unidos y fue noche con un fuerte protagonismo femenino, que se notó en los reconocimientos a ícono del año para Melissa McCarthy; el premio a mejor comedia fue para The Spy Who Dumped Me, junto al galardón en la categoría a mejor estrella de acción, que quedó en manos de Danai Gurira, por su trabajo en Black Panther.



Scarlet Johannson se llevó a casa el de mejor actriz de cine. En el apartado de mejor película no hubo tantas sorpresas: la ganadora fue Avengers: Infinity War, lo que generó en el público una algarabía fascinante, casi mayor que la causada por el nombre de la escogida como la mejor propuesta en el formato de reality show: Keeping Up to The Kardashians.

Esta es la lista de algunos ganadores en las categorías más importantes:





People's Champion Award: Bryan Stevenson



Fashion Icon Award: Victoria Beckham



People's Icon de 2018: Melissa McCarthy



Comedy Act de 2018: Kevin Hart



Mejor Influencer de Belleza de 2018: James Charles



Mejor Estrella Masculina de Película: Chadwick Boseman



Animal Estrella de 2018: Crusoe, the Celebrity Dachshund



Película de Comedia de 2018: The Spy Who Dumped Me



Mejor Estrella de Película de Acción de 2018: Danai Gurira, Black Panther.

Mejor Gira de Conciertos de 2018: Reputation Tour de Taylor Swift.



Mejor Talk Show Nocturno de 2018: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon



Mejor Artista Country de 2018: Blake Shelton



Mejor Actriz de TV de 2018: Katherine McNamara



Mejor Actor de TV de 2018: Harry Shum Jr.



Mejor Artista Femenina de 2018: Nicki Minaj



Mejor Actriz de Cine de 2018: Scarlett Johansson



Mejor Reality Show de 2018: Keeping Up With The Kardashians



Estrella de Reality TV 2018: Khloé Kardashian



Mejor Show de TV del 2018: Shadowhunters



Mejor Álbum de 2018: Queen de Nicki Minaj

Mejor Show de Competencia de 2018: The Voice



Mejor Película de Acción 2018: Avengers: Infinity War



Mejor Grupo de 2018: BTS



Mejor Película de 2018: Avengers: Infinity War



Mejor Show de Sci-fi/Fantasía de 2018: Wynonna Earp





ANDRÉS HOYOS VARGAS

