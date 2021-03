El emotivo mensaje con el cual Laura Acuña anunció su salida de RCN

La presentadora Laura Acuña sorprendió este domingo a sus seguidores con un anuncio: se va de RCN luego de 15 años de trabajo en diferentes producciones y en el noticiero de ese canal.



"Dejo la que he considerado mi casa para emprender nuevos proyectos", escribió en un comunicado que ella misma difundió en sus redes sociales. Y añadió: "Me voy llena de gratitud con todas y cada una de las personas que trabajaron a mi lado durante este tiempo y que me llenaron de cariño y enseñanzas. Los llevaré por siempre en mi corazón".



La presentadora, quien estuvo en el famoso programa Muy Buenos Días entre 2005 y 2018 y se destacó en la sección de entretenimiento del noticiero, también les agradeció a los televidentes "por su amor y por su paciencia".



Y finalizó: "La vida nos pondrá en los caminos que tengamos designados, pero siempre recordaré con mucha felicidad mi paso por RCN con la genuina esperanza de también haber sembrado un poquito de felicidad en todos ustedes".



Acuña, sin embargo, no aclaró cuándo se hará oficial su salida del canal, en cuyo noticiero presenta actualmente la sección El Semáforo, en la que presenta noticias de la actualidad del país.

