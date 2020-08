Así fue la 'boda covid' del actor Sean Penn, que se casó por Zoom

"Fue una boda covid", así fue la manera en el actor de películas como 'Río místico', 'Dead Man Walking', '21 gramos' y Milk', describió su peculiar ceremonia con la también actriz Leila George.

Sean Penn lo confesó en el programa 'Late Night with Seth Meyers' y dijo que se había realizado el 30 de julio.



"Fue un representante del condado (quien la ofició) a través de Zoom y estábamos en casa con ella, con mis dos hijos y su hermano", explicó. El representante legal reconoció la unión y no tuvo ningún problema con la conexión a internet. Fue una ceremonia rápida y sencilla.

Para él, fue una manera extraña de afianzar un compromiso, que comenzó desde el 2016, pero le generó menos preocupaciones ante el reto de tener que organizar una gala de ese calibre, tener lista de invitados ser el centro de atracción de fotógrafos y prensa de farándula. "Hay factores que te liberan socialmente durante el covid", agregó.



Los rumores sobre su matrimonio comenzaron el pasado fin de semana cuando la pareja fue vista llevando alianzas de oro, mientras que las amistades de ambos les felicitaban en redes sociales antes de la confirmación del 3 de agosto.Leila George es hija del también actor Vincent D'Onofrio y de la actriz italiana Greta Scacchi.

Leila George es también actriz. Ha aparecido en peliculas como Máquinas mortales' y en la serie 'Animal Kingdom'. Foto: Instagram de la artista





Sean Penn cumple el próximo 17 de agosto 60 años y en estos últimos tiempos ha estado un poco alejado de la atención pública. Ha aparecido en algunas series de televisión como 'Curb your Enthusiasm', 'The First y 'Gaslit'.



También se le recuerda por el escándalo que generó su encuentro con el narcotraficante mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán, con lo que buscaba hacer una película sobre la vida del traficante.



Pero Penn es también reconocido por su activismo político y su trabajo social. Ahora en plena pandemia ha desarrollado un trabajo de apoyo en la realización de pruebas de covid 19 seguras en grupos sociales vulnerables en Los Ángeles, Estados Unidos.



Antes de comprometerse con Leila George, Sean Penn tuvo una relación con la actriz Charlize Theron. Previamente estuvo casado con la intéprete Robin Wright (1996-2010), y con la cantante Madonna, desde 1985 hasta 1989.



EFE