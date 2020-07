Así fue la batalla por la vida de una actriz de 'Modern Family'

Sarah Hyland está trabajando en un nuevo proyecto junto a la guionista Emily B. Gordon, mientras recuerda con nostalgia su paso por 'Modern Family', una de las comedias familiares más famosas de la televisión estadounidense en la que hizo el papel de Haley Dunphy, una adolescente un tanto banal y divertida que la convirtió en estrella al instante.

Tras 250 episodios y una emotiva despedida del programa este año, HyLand pareCe haber encontrado un verdadero punto de equilibrio para su vida por fuera de las cámaras, en la que tuvo que afrontar problemas serios de salud y depresión.

Fue operada por una alteración en sus riñones, recibió uno de su padre y al paso de unos años tuvo que recibir un nuevo riñón de su hermano Ian.

'Modern Family' se estrenó en el 2009 y se despidió en el 2020. Foto: ABC

Dejó de trabajar un tiempo en la serie mientras se recuperaba, pero de nuevo su salud se resintió y pasó varios años entre cirugías y mucho dolor corporal, que escondía frente a las cámaras y en los episodios de la comedia. Sus fanáticos no sabían de la batalla que estaba afrontando la actriz, ahora de 29 años.



A principios del año pasado habló de esto en el programa de Ellen DeGeneres y confesó que estuvo muy cerca de acabar con su vida, pero logró tener la ayuda psicológica que la ayudó a borrar esas ideas. Entre los problemas de salud y las tensiones de la fama, fue encontrando su camino y la estabilidad emocional y física para comenzar de nuevo.



(Le puede interesar: Investigan maltrato laboral y racismo en el show de Ellen DeGeneres



Ahora ella reconoce que ante los riesgos por el coronavirus y su historial médico, se está cuidando de manera extrema. De hecho, esa coyuntura ha revivido en diferentes medios sus experiencias con la salud.

"Mi nivel de pánico es bastante alto, pero también tengo muchos problemas de salud que son muy susceptibles al estrés, así que estoy tratando de mantener la calma", comentó en un podcast reciente en el que recordó de nuevo sus batallas personales. Hyland es una de las actrices que ha fomentado la distancia social y el uso del tapabocas durante la pandemia.

"Puse muchos filtros en esta foto, pero lo más importante es mi máscarilla ", fue parte de un mensaje que dejó en su cuenta de Instagram.

"Amo trabajar, amo actuar, amo tantas cosas. Y también tengo endometriosis, también tengo insuficiencia renal, también tuve dos trasplantes de riñón, también tuve una maldita hernia durante un año, también tuve otras cosas… Esa lista no se termina, pero esa lista tampoco me detiene. No lo voy a permitir”, fue otro de los emotivos testimonios de Hyland, una estrella que hizo reír a millones en 'Modern Family' y ahora tiene tiempo para enfocarse en los nuevos retos de su carrera.



