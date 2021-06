Así fue el primer capítulo de 'El Chavo del 8'

Ya son 50 años desde que se emitió por primera vez El Chavo del 8 y quienes tienen la oportunidad de volver al primer capítulo, emitido el 21 de junio de 1971, pueden notar que hubo detalles que aún no se habían definido del todo en la caracterización de los personajes.

Por ejemplo: a los admiradores de Don Ramón no les parecería que fuera del todo él si no vieran luciendo una boína en su cabeza y no su inconfundible gorro de pescador. Pero, justamente así salió en ese primer episodio, con boína e instalado en el departamento que tiempo después todos identificarían como la casa de doña Florinda (que no apareció en ese comienzo) y Quico.

El Chavo y la Chilindrina también tenían otros colores -distintos de los que se volvieron reconocibles- en ese primer vestuario. Ella, además, tenía el pelo mucho más largo.



(Puede interesarle: Este fue el nombre verdadero de El Chavo).

Incluso, algunas notas de prensa que retoman este episodio, y coinciden en que la Chilindrina (María Antonieta de Las Nieves) casi tenía el protagonismo. De hecho, en el mencionado capítulo, la historia se centra en el miedo -inculcado por Don Ramón- de la Chilindrina al Ropavejero. Temía que se la llevara si desobedecía la instrucción de tomarse unas medicinas.



El ropavejero, interpretado por José Luis Fernández, solo apareció en ese capítulo inaugural, en el que el Chavo aún no había encontrado su forma de llorar clásica, el "pi pi pi pí".



Esta vecindad mexicana unió a Latinoamérica en torno a su cotidianidad de humor blanco, como programa independiente, hasta el primero de enero de 1980, fecha en que se emitió su último capítulo. Sin embargo, continúo un poco más, hasta 1992, como fragmento del programa Chespirito. Pero siguió al aire en repeticiones hasta hace relativamente poco.



(Otras curiosidades de esta serie: El trágico final que se escribió para El Chavo del 8).

El creador detrás de este éxito televisivo (que además se tradujo al portugués, el italiano, el inglés y el ruso) fue Roberto Gómez Bolaños, fallecido el 28 de noviembre de 2014. Aún mucho después del fin de las grabaciones, el genio detrás de la serie luchó por mantener los derechos sobre todos los personajes que conformaron la historia.



Esto le generó conflictos con la misma Chilindrina e incluso con Carlos Villagrán, intérprete de Quico, que alegaban haber sido creadores de sus personajes y seguir encarnándolos libremente. Aunque, en fechas recientes, Florinda Meza -Doña Florinda- ha reclamado los derechos de autor de la obra de Chespirito.

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET