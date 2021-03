Así fue el violento y sorpresivo final de 'WandaVision'

WandaVision termina su ciclo como serie, demostrando que fue capaz de romper esquemas y ofrecer una trama llena de sorpresas y de giros inesperados. Ya se había advertido que el adiós iba a encantar o a defraudar a los que están acostumbrados a crear teorías o conectar universos. En realidad El final de la historia (nombre del episodio predecible, ¿o nó?) tiene más para sorprender que para atacar. Desde aquí se revelan algunos detalles de la trama.



Le puede interesar: 'WandaVision' podría tener un final que decepcione a los fanáticos

WandaVision termina su ciclo como serie, demostrando que fue capaz de romper esquemas y ofrecer una trama llena de sorpresas y de giros inesperados. Ya se había advertido que el adiós iba a encantar o a defraudar a los que están acostumbrados a crear teorías o conectar universos. En realidad El final de la historia (nombre del episodio predecible, ¿o nó?) tiene más para sorprender que para atacar.



Luego de dejarnos con la emoción al nivel más alto y esperando que el duelo de brujas se diera a la altura de las circunstancias, el último capítulo se caracterizó por ser el más Marvel, en el sentido de la acción y el derroche visual.



La historia arranca con el conflicto entre Ágatha Harkness y Wanda con unas secuencias de acción que no tienen nada que envidiar a sus fuentes de inspiración cinematográfica. Es puro derroche visual, que se ensalza con la aparición del Vision Blanco y el desarrollo de otra pelea esperada por muchos.



También se pudo conocer el destino de Monica Rambeau, quien había llegado a tratar de salvar a Wanda y desapareció por un Pietro que, pudo haber dado más a la historia. Sumado a la típica escena de confrontación en espacio abierto, con soldados y poderosos que cumple la función de recordarle al espectador que además de brujería y mundos nuevos, es en realidad parte de una identidad narrativa y visual con los Avengers.



¿Y Vision?, pues reapareció para no solo apoyar a la familia en una nueva lucha, sino para demostrar su verdadero poder dentro de la trama, marcando así el siguiente nivel dentro del final que emitió Disney Plus: el drama y, sobre todo, el poder del amor y la pérdida.

Wanda y Vision son dos almas torturadas. Foto: disney Plus

Esos dos elementos ganan especial protagonismo y consiguen que también sea uno de los episodios más emotivos de la serie. Wanda lucha con todas sus fuerzas, se lastima, engaña y reconoce el inmenso poder que la cubre, asumiendo su naturaleza y, de nuevo sacrificando mucho, por culpa de eso. La relación entre Vision y su amada reaparece en varios momentos, recordando que más que una trama de Marvel esto es en realidad una historia de dos personajes torturados.



Por eso fue más importante para el final centrarse más en la fuerza de los protagonistas y no tanto en la idea de muchos de ver a otro superhéroe, eso podría haberles quitado protagonismo y, hay que recordar que ya lo habían advertido: ‘El final de WandaVision podría dejar a algunos decepcionados’.

Más que una trama de Marvel esto es en realidad una historia de dos personajes torturados. FACEBOOK

TWITTER



En realidad no fue así. La serie fue fiel a su principio de mantener el equilibrio entre su libertad creativa y el universo del que se desarrolló su historia y consiguió que muchos reconocieran el talento de Elizabeth Olsen (Wanda) y de Paul Bettany (Vsion) con el que asumieron el reto que les impuso la narrativa de su serie. Mantuvo la tensión en la mayoría de sus episodios y fue capaz de hacer guiños para crear debates y posibles escenarios de su desenlace.



El final es bueno, ojo, hay escenas postcréditos que plantean un giro interesante para otros dentro del rompecabezas y, a la vez, dan paso a una estrategia más que predecible y que, parece, estar signado a la idea de seguir creciendo(ese sería el paso lógico ante el impacto que tuvo la serie), pues creería que todos queremos más de WandaVision.



Andrés Hoyos Vargas

@AndresHoy1