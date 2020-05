Ya puede ver buen cine por YouTube con el festival 'We Are One'

Se trata de una propuesta para llevar cine vía web, ahora que las salas de cine están cerradas. Algunos de los festivales más importantes del séptimo arte se unieron para llevar una selección de películas. We Are One: A Global Film Festival del 29 de mayo al 7 de junio en YouTube.

Fue un apuesta entre los festivales más prestigiosos del mundo, ya que se unió el Festival de Cine de Cannes, el de Tribeca en Nueva York; el Festival de cine de Sundance, el de Toronto; el Festival de Venecia y San Sebastián, entre otros.



El evento se podrá seguir a través del canal We Are One en YouTube y la programación también se puede consultar en la página www.weareoneglobalfestival.com.



Se trata de más de un centenar de piezas procedentes de 35 naciones entre las que se encuentran 31 largometrajes, de los que 8 son documentales, y 72 cortos, 15 de ellos del género documental. Entre las producciones que tendrá estarán: El thriller ‘Losing Alice’, de la directora israelí Sigal Avil o los documentales 'Ricky Powell: The Individualist' y 'Iron Hammer', de Joan Chen (recordada por su trabajo como actriz en la serie ‘Twin Peaks’.

Junto a 'Eeb Allay Ooo!', una original sátira acerca de un hombre que se dedica profesionalmente a espantar a los monos que rodean los edificios gubernamentales de Bombay; el corto 'Yalta Conference Online' creado exclusivamente para el festival por el japonés Koji Fukada, así como 'Motorcycle Drive By', qu sigue la historia de la banda de rock Third Eye Blind.

Este encuentro virtual contará además con la participación de directores de todo el mundo, quienes brindarán charlas y detalles de su trabajo. Los mexicanos Guillermo del Toro (‘La forma del agua’, ‘El laberinto del fauno’), Alejandro González Iñárritu ('Birdman') y el actor Diego Luna; así como el realizador Francis Ford Coppola (la trilogía de ‘El Padrino’) y Bong-Joon-ho (Parásito) son algunos de los invitados.

"Juntos, hemos podido diseñar un emocionante programa que refleja de manera concisa las sutiles variaciones en estilo que hacen que cada festival sea especial", dijo en un comunicado la cofundadora del Festival de Cine de Tribeca, Jane Rosenthal.



El también artífice del Festival de Tribeca, el actor Robert De Niro, admitió que dudó que organizar un evento de esta envergadura podría ser posible en tan poco tiempo: "Parte de mí se preguntaba si podríamos hacerlo porque es mucho", afirmó durante el evento.



De Niro señaló a la "resistencia" inicial de algunos de los festivales a unirse en una sola muestra, un término que luego sustituyó por la "inercia" e incertidumbre.



"Creo que no se sabía ni dónde estaríamos, ni qué pasaría o cual sería el resultado (de la pandemia). Pero una vez que empezamos a ver qué iba a suceder, esto se convirtió en algo grande que hacer, y estoy muy contento de que esto una a todos para ayudar", agregó.



De Niro dijo también que no podía esperar a saber cuánta gente veía las películas del

festival, que estará disponible de manera gratuita en YouTube.

Esto se convirtió en algo grande que hacer, y estoy muy contento de que esto una a todos para ayudar" FACEBOOK

TWITTER

Por su parte, la directora artística del Festival de Cine de Mumbai, Smriti Kiran, también expresó su deseo de que "We Are One" no celebre su primera y única edición: "Aunque la pandemia nos haya juntado, deberíamos pensar en hacer esto en el futuro", dijo la cineasta, que señaló que su participación en la muestra fue incuestionable desde el inicio.



Así mismo, la directora ejecutiva del Festival de Cine Internacional de Toronto, Joana Vicente, subrayó además que todos los certámenes que participan "han puesto de lado la competitividad", y que se ha estado compartiendo información y conversando sobre cómo hacer festivales virtuales".

Aunque la pandemia nos haya juntado, deberíamos pensar en hacer esto en el futuro" FACEBOOK

TWITTER

"Una de las cosas fantásticas que tiene trabajar con YouTube es que se le pueden dar datos a los productores sobre la cantidad de gente que lo está viendo, y además una película puede estar dos días y luego bajarse", explicó la cofundadora de Tribeca, que dijo que los cines y las plataformas online no se excluyen mutuamente.



EFE