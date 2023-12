'Perder es ganar un poco', la historia de la famosa frase que ahora es película

“Perder es ganar un poco”, la polémica frase del director técnico de la Selección Colombia de Fútbol después del descalabro del equipo en el Mundial de Estados Unidos, dio para todo tipo de debates y polémicas.

Algunos tildaron esas palabras como una oda al conformismo, otros analizaron su trasfondo haciendo énfasis en que tras una derrota es mucho lo que se aprende, y el comentario dio paso a chistes, bromas, memes y, ahora, hasta una película.

Sí, una comedia con ese nombre, que es en realidad una de las apuestas nacionales con las que cierra el año la plataforma de streaming Prime Video.

Pero no se trata del origen de la frase, ni es un drama acerca de la autoestima del colombiano, en realidad es una cinta acerca de la amistad, la redención y, claro, un poco del fútbol.



Escrita por Dago García y dirigida por Rodrigo Triana, Perder es ganar un poco se centra en Miguel Ortiz, un hombre que termina cumpliendo una condena por lavado de activos y tras salir de la cárcel regresa a su barrio y se reencuentra con sus amigos.

El giro de esta historia se visibiliza cuando el protagonista se da cuenta de que ellos tienen un equipo de fútbol, pero que son tan malos que solo han logrado en diez años un empate con el combinado de la ferretería Toca Runcho, tras un autogol.



La cinta es una reunión, plantea giros muy divertidos acerca de la amistad y juega con el pesimismo. Los amigos de Ortiz han seguido en el barrio siendo ellos mismos siempre, viviendo entre el fracaso y la alegría, mientras el protagonista viene de una caída estrepitosa luego de acariciar un rato la fortuna.



Sus excompañeros de aventuras no son capaces de meter un gol, ni estilo para jugar, pero la pasan bueno en ese ejercicio de divertirse y burlarse un poco del fracaso. Cuando Miguel los ve decide que puede ayudarlos a mejorar (él también lo necesita) y eso detona una serie de situaciones muy divertidas que, sin embargo, tienen un trasfondo más profundo. ¿Será Miguel un faro para sus amigos que pierden en la cancha y la dan toda en la vida para no tener el mismo destino?





“Yo creo que nos jala, pero para abajo”, bromea Carlos Vesga, que interpreta a uno de esos amigos de otros tiempos (que no quiere del todo al protagonista). “Nos vende un espejismo, ya que pasamos de una dinámica de amistad muy bonita y llega este tipo con esa idea casi corporativa del éxito. Cuando nos mete esa idea de ganar se empieza a resquebrajar la amistad, pero al final mi personaje también consigue sanar una cantidad de cosas”, recalca Vesga.



Es también lo desarrolla su colega frente a las cámaras Felipe Botero. “Ellos se alcanzan a enamorar de una idea de éxito, pero el éxito es fugaz y cuando nos sonríe y ya estamos en él ya no nos queremos bajar. Puede ser peligroso, pero a mí me llama también la atención esa idea que guarda la película acerca de la redención, de cambiar o de volver al origen”.

Para él, en el trabajo del actor pasa mucho “lo del ideal del individuo exitoso y te preguntas si estás disfrutando el momento. A veces nos damos muy duro, y siento que lo que hay que aprender es a disfrutar cada instante de lo que vivimos”.

Su colega Max García mueve la cabeza mostrando que está de acuerdo con su comentario, pero prefiere recordar lo interesante y fácil que fue mostrarse como los peores jugadores de fútbol. “En verdad soy muy malo”, reconoce el actor, que en realidad ama del fútbol algo más allá del gol o la camiseta.

“Es la energía con la cual entra el individuo a lo deportivo, el azar, el grito de gol, eso me encanta, esa energía volada y extracotidiana”, dice emocionado.



A lo que la actriz María Elisa Camargo agrega que lo que la impacta es la manera como el fútbol une las personas. “Yo no sé qué es un fuera de lugar, pero, para mí, el fútbol es para verlo en plan de amigos, es una excusa para parchar un rato, y como soy ecuatoriana y colombiana tengo mi camiseta dividida en dos”. Ella interpreta a una mujer que fue importante en la vida de Miguel Ortiz. “Ella descubrió desde muy joven que en lo sencillo hay un tesoro y que es como un ancla para el personaje que está experimentando ese reencuentro, esa transformación. Tengo un personaje que fue perfilado un poco más en la compasión y es como un polo a tierra para un Miguel que parece haberles dado mucha importancia a cosas en la vida que no eran tan importantes”, reflexiona la actriz, acerca de este tributo al fracaso en tono divertido en el que los actores se la pasaron en grande, destilando una buena química.

Como bien lo apunta Carlos Vesga, “disfrutando en grande la pasión de actuar, que no salva siempre de las presiones o de pensar en el éxito y es una faceta que soluciona cualquier temor”, sumado a las palabras de Felipe Botero, que reconoce que Perder es ganar un poco hace referencia a nuestra naturaleza imperfecta que, siempre está intentando rascar un poquito del cielo”.

