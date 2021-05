Así es la vida de quienes venden las mansiones más caras en EE. UU.

Josh Flagg lleva un buen tiempo vendiendo casas y apartamentos lujosos. Todos los días siente la adrenalina de cerrar un buen negocio, enfrentar a sus competidores y convencer a los clientes de firmar un “grueso cheque” para quedarse con un inmueble.



Una dinámica que ha sido explorada en canales que apuntan al estilo de vida, la decoración o la arquitectura, pero que en el caso de este agente de bienes raíces conecta más con un reality de famosos, a través del programa Million Dollar Listing Los Ángeles, del canal de TV paga E!

Flagg comparte su rutina junto con James Harris, David Parne y Josh Altman, tratando de ganar millonarias comisiones en un mercado con una subida de precios por metro cuadrado radical. Pero en este formato televisivo, que se emite los miércoles a las 10 p. m., la idea no es aprender sobre el negocio (posiblemente el espectador se sorprenda con la cantidad de gente que es capaz de sacar millones de dólares por un pequeño apartamento o cifras desbordadas de ceros a la derecha por un casa en las afueras de Los Ángeles), sino ver un poco más de las vidas de estos negociadores.



Le puede gustar: Lo que hay que ver en Netflix en este fin de semana



Las cámaras los siguen en sus oficinas, con sus parejas. Registran sus conflictos familiares y su adicción al dinero y al trabajo. Algo que el propio Flagg adora, ya que ama la atención y no esconde sus ganas de ser famoso.

“Creo que no es fácil, pero tengo dos opciones: puedo no hacer un programa de televisión y tener una linda humilde vida que está fuera de cualquier atención o puedo escoger hacer lo que estoy haciendo y recibir los beneficios de todo esto. Realmente, entrar en el programa fue una decisión consciente y acertada para mí”, explicó en una entrevista con EL TIEMPO. En su opinión, el reality muestra la realidad y la dureza del mundo inmobiliario.



“Es cierto, nos muestra como trabajadores agresivos y también muchos matices de personalidades de gente que trabaja en un formato 24/7 si es necesario, y el formato es muy fiel en revelar eso”.

Facebook Twitter Linkedin

Flagg, a la izquierda adora la fama . Foto: E!

¿Es real todo lo que se ve? Esa sería la pregunta que habría que hacerse ante el formato, y el protagonista no pierde un segundo en responderla.



“Mi trabajo es estar en el programa, y puedo decir que es real. Mucha gente tiende a creer que este tipo de espacios tienen un guion preestablecido; no puedo hablar por todos los contenidos que se hacen de lo que se conoce como telerrealidad, pero el nuestro tiene como base las ventas de inmuebles y esos negocios son de dominio público, eso es algo que puedes corroborar y no lo inventamos, sucede”, recalca. “Realmente no hay ficción, es vender casas, somos más un documental”.

Aunque también dice que no se trata de una telenovela, lo cierto es que el programa está diseñado para añadir suspenso a las negociaciones y registrar pequeños y grandes conflictos que si tienen un poco de sabor a melodrama. Eso sí, sin dejar ese halo aspiracional de soñar con un penthouse o un loft de gama alta.





También puede leer: La historia de un niño ciervo en época de caos



Facebook Twitter Linkedin

Escena de Million Dollar Listing: Los Ángeles Foto: E!

Con 35 años y tras haber comenzado en el negocio desde los 18 años, este agente inmobiliario es considerado uno de los más exitosos de Estados Unidos. El programa es solo un escalón dentro de una serie de objetivos que se ha planteado.

Además de entregar las llaves a nuevos propietarios como el cantante de Maroon 5, Adam Levine; la productora de Grey’s Anatomy y Los Bridgerton Shonda Rhimes o la estrella de la música electrónica Steve Aoki, Josh Flagg también saca tiempo para escribir (ha publicado dos libros: A Simple Girl: Stories My Grandmother Told Me y Million Dollar Agent: Brokering the Dream) y ahora tiene en la mira otro elemento de la casa: los muebles. “Ahora estoy trabajando en una línea de muebles”, finaliza.



Andrés Hoyos Vargas

EL TIEMPO @AndresHoy1