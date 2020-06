'Perry Mason', un clásico que regresa con más dolor y justicia

En 1957, el actor Raymond Burr apareció en televisión convertido en un abogado que cada semana lidiaba con casos judiciales y planteaba una batalla legal que poco a poco se fue ganando la atención de la audiencia.

'Perry Mason' se llamaba esa producción, inspirada en el universo literario de Erle Stanley Gardner, quien creó el personaje y desarrolló todo el contexto para hacer una radiografía de la sociedad a partir de ese ejercicio de toma y dame, alrededor de un crimen o un sospechoso, tratando de demostrar su inocencia.

La fórmula se convirtió en un éxito y en una novedad (antes de que el juego del abogado y el fiscal se convirtiera en pieza clave del arco dramático de muchas series de hoy), y se forjó su título de clásico de la pequeña pantalla, con nueve temporadas y reconocido en todo el mundo como el héroe de los juicios, que adobaba su pericia judicial con un poco de tensión policíaca e investigación, consiguiendo dar un matiz dramático y sorpresivo a cada caso.

Perry Mason es una de las apuestas grandes en series de HBO para junio. Foto: HBO

Se dice que esos elementos fueron los que marcaron al actor Robert Downey Jr. (el famoso Iron Man de la saga de Marvel), quien desde muy joven se volvió fanático de la serie y, por cosas del destino, terminó como productor de una nueva versión de Perry Mason que se estrena el 21 de junio. a las 8 p. m., por HBO.



¿Cómo se puede tocar algo que está bien? Se preguntarían los puristas o respetuosos del alma original. La respuesta es no repitiendo lo que funcionó, sino buscando otro tono.



De hecho, la nueva aventura de Mason (que casi es protagonizada por el mismo Downey Jr.) siguió este principio y adaptó una aventura de época, con un investigador más joven y que no pasaba por su mejor momento en la vida. Alguien con conflictos profundos y matices contradictorios, pero que mantenía intacta su pasión por encontrar la verdad.



“Antes de leer el guion me hice muchas preguntas, pero fue liberador darme cuenta de que se trataba de una reimaginación del personaje y que tendría otra historia que contar, me di cuenta del gran impacto que podría tener”, confesó en una charla con EL TIEMPO el protagonista de la serie Matthew Rhys (recordado por la serie 'The Americans').

“Ahora nos vamos a encontrar con un personaje más humano y que lidia con conflictos muy intensos, y eso va a ser interesante para el público”, explicó Rhys.



Este Perry Mason vive en la década de los 30, no tiene una vida fácil y lidia con una serie de carencias que ponen a prueba su propia supervivencia. Está separado de su mujer, ha sufrido los embates de una guerra, pero asume una posición de vigilancia y provecho en un mundo de ensueño, pobreza, poder y mucha maldad.



“Es una serie con todos esos elementos, pero también explora personajes y aspectos novedosos para el universo con el que se le conoció en la TV”, agrega Tatiana Maslany, quien interpreta a Alice, una predicadora muy exitosa que podría convertirse en un personaje ambivalente en las dinámicas de justicia de Mason.



“Es algo que nunca viste en la serie original y siento que es como una danza con la oscuridad”, recalca Stephen Root, quien se mete en la piel del fiscal Maynard Barnes. “Insisto, nada es fácil para Perry Mason en esta nueva mirada, pero a pesar de todo tiene esta increíble sensibilidad hacia la justicia”, recalca Rhys.



Precisamente, un asesinato detona otras intrigas y reafirma ese retrato de una ciudad (Los Ángeles) que parece esconder muy bien su maldad en el fervor religioso, en el glamour del cine o en los secretos y peligros del dinero fácil.



“Lo fascinante es que junto a Mason vamos encontrando también un retrato muy bien armado de cada personaje (...). Su historia, su pasado, sumado a cómo el protagonista va a tratar de levantarse de sus cenizas”, complementó la actriz mexicana Verónica Falcon, quien precisamente tendrá mucho que ver en el viaje entre la luz y las sombras de Mason.



“Yo interpreto a Lupe, una latina poderosa que fue inspirada en Florence ‘Pancho’ Barnes, una mujer que, en su momento, fue realmente muy fuerte y muy libre en su vida, en sus decisiones y en su sexualidad. Lupe tiene todo eso, pero es a la vez alguien capaz de escuchar a los demás y apoyarlos (...). Perry Mason descubre eso y se siente conectado con el poder de ella”, explica Falcon.



Perry Mason es una serie que no decora el tono gris de la naturaleza humana y, como lo dijo el actor John Lithgow, “expone un tema muy complejo y relevante como es la corrupción”, mientras que para su productor, Ron Fitzgerald, está claro que el personaje “puede no haber creído en el sueño americano o en un dios en particular, pero trata de mantener esa fe en las leyes y la verdad”, finaliza.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1