‘Scenes from a Marriage’: la serie que revela las miserias del matrimonio

Una cámara sigue desde atrás a la actriz Jessica Chastain en su llegada a un estudio de grabación. Ella camina entre un equipo de rodaje y saluda a una asistente, antes del llamado a una escena.

Luego la claqueta aparece frente a su rostro y dos segundos después se convierte en Mary, una mujer casada que acaba de recibir una noticia importante y tiene que cumplir con una charla junto a su esposo (Jonathan). Está preocupada, tensa, y desde ese momento queda claro que lo que viene es un viaje doloroso.

Jonathan (Isaac) y Mary (Chastain) se dan cuenta que el amor es algo muy complejo de lidiar. Foto: HBO Max

El salto de la realidad a la ficción en una misma toma de la miniserie Scenes from a Marriage es un artilugio narrativo para llamar la atención del espectador; pero también es la prueba de que esta producción –que ya tiene su primer episodio en HBO Max y estrenará los domingos en la noche uno nuevo– quiere acercar a su audiencia a otra realidad. Y es aquella que no siempre cuentan las parejas y se convierte en una carga intensa de emociones y batallas cotidianas, que pueden llevar a la rutina o al dolor.



Scenes from a Marriage es una apuesta dura que revela sin sobreactuarse lo difícil que puede ser la convivencia. Analiza en la primera media hora de su episodio inicial la transición de la etapa del enamoramiento a la vida en pareja y refleja en una charla de los protagonistas con una investigadora académica (gracias a una actuación impresionante y muy natural de Chastain y de su compañero de fórmula, Óscar Isaac) la profunda incomodidad y la falta de comunicación de Mary y Jonathan (Isaac).



La cámara los registra en conversaciones muy intensas, en las que una mirada o un gesto tiene un incalculable valor emocional. Sus movimientos son muy calculados, y a pesar de que todavía se siente cierta camaradería y ternura en su dinámica cotidiana no es difícil descubrir que hay un muro invisible levantándose entre ellos.

Jonathan es un profesor de filosofía que tiene más tiempo para su rol de padre, mientras que Mary es una ejecutiva de una empresa de tecnología que está tratando de rec#onectar consigo misma. Pero cada vez más se nota la batalla por mantener una estabilidad en las cosas más sencillas y en hechos muy intensos, que aparecen para golpear con fuerza las bases de lo que parece ser una relación equilibrada.



La producción está inspirada en la serie sueca homónima de 1973 dirigida por Ingmar Bergman, que en su momento causó revuelo al hablar de esas cosas de las parejas que se ahogaban entre las paredes del hogar.



Eran otras épocas, con un machismo más acentuado y una sociedad marcada por el ahogo consciente de muchos de sus problemas. Pero en esta mirada actualizada y arriesgada (no faltan los que piensan que la obra de Bergman era intocable) aparecen otros conceptos como el poliamor o las relaciones abiertas, los hijos, los contrastes socioeconómicos y, claro que sí, los secretos, en un retrato más cerebral y menos idílico de la vida en pareja.



“Esto no es una historia de Instagram”, bromeaba el actor Óscar Isaac en una charla con EL TIEMPO. “Tiene esa naturaleza de no perfección que termina haciendo de la historia algo muy realista”, insistió el intérprete de Johathan.

A su vez, Jessica Chastain recordó que se trataba de un “cuadro profundo alrededor de la intimidad, pero más allá del sexo”. Para ella, lo mejor de Scenes from a Marriage es que se enfoca en la idea del amor por encima de la posesión o de esa competencia alrededor de ‘¿quién es el que mejor ama?’.



“Nos recuerda que se trata de un sentimiento que puede ser bello si se deja fluir libre y no está condicionado por tanta expectativa u obligación en algunos sentidos”, recalca Chastain. “Fue un gran reto. Me hizo ser mejor actriz, aunque fue algo que todavía me afecta”, confesó. Posiblemente su personaje explote aún más en los siguientes episodios.

Scenes from a Marriage es un golpe fuerte a los que creen en cuentos de hadas, pero a la vez parece tener una honestidad muy clara y particular en el viaje que deciden llevar Mary y Jonathan en su definición de lo que es vivir y sucumbir en pareja.



El abrebocas es impresionante, sobre todo por las actuaciones y el ritmo que ofrece la miniserie. Uno sabe que esto va a doler, pero desde ya uno quiere llegar hasta las últimas consecuencias. Eso sí, no es apta para quienes apenas se están enamorando o se acaban de casar.



Andrés Hoyos Vargas

