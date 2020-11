Así es 'Gangs of London', la serie más violenta de la televisión 

Con 40 años encima y con un rostro bonachón, Gareth Evans parece eludir a primera vista el título de ser uno de los mejores realizadores de acción en el cine contemporáneo. En las fotos casi siempre está sonriendo y tiene un brillo de emoción cuando está en un estudio entre cámaras, sangre falsa y una cantidad de dobles de riesgo practicando sus coreografías antes de una escena brutal.

Ahora Evans ha vuelto a ser el foco de atención tras haber dirigido su primera serie de TV 'Gangs of London' (Pandillas de Londres), un crudo retrato de los protagonistas de lo ilícito que no defrauda en acción y violencia, pero da un paso más allá de esos temas que domina a la perfección.



En la nueva producción, que se estrena el 15 de noviembre en Colombia a través de la plataforma StarzPlay, la calle ha perdido a uno de sus líderes más poderosos: Finn Wallace. Nadie sabe quién dio la orden de su muerte y bajo ese ambiente de confusión su hijo Sean debe asumir el mando y tratar de resolver no solo el misterio acerca del crimen de su padre, sino enfrentar a enemigos que quieren algo más que acariciar el poder. En ese nuevo contexto, el protagonista contará con la ayuda de Elliot Finch (Sope Dirisu), un bandido de poca monta al que le podría cambiar su suerte.

“Elliot es parte de una pandilla pero está justo debajo de la pirámide, es una de las fuerzas de bajo nivel pero tiene muchas ambiciones para escalar, quiere más responsabilidades, más poder y determinación dentro de la organización y las razones por las que no va a parar no son tan obvias”, mencionó Dirisu en una entrevista con Efe.



Sean Wallace tiene que tomar en poder luego de la muerte de su padre. Foto: StarzPlay

Otro de los aspectos que ha llamado la atención de 'Gangs of London' es que hace un retrato de la ciudad totalmente opuesto a muchos estereotipos que se ha visto en el cine y la televisión anteriormente. Precisamente, la actriz Pippa Beneth, que interpreta a Shannon Dumanji, quien hace parte de un clan que también se une a Sean, explica muy bien esta característica.



“Se ve a un Londres diverso, en el que hay personas de diferentes culturas que hacen parte de los diferentes ámbitos sociales de esa ciudad”.



Para ella, aunque algunos pueden criticar el grado de violencia que tiene esta serie, se trata de una apuesta por mostrar otra realidad. “Yo siempre les digo: es lo que está pasando allá afuera, es lo que aún se está viviendo y no ha cambiado. La serie lo que hace es que lo pone bajo los parámetros de una buena producida y de gran calidad visual, creo que eso es algo que no se había hecho antes, algo tan exacto, tan preciso en este universo callejero en el que se mueve el negocio de la droga”.

Spe Dirisu (Elliot) en una escena de la película. Foto: StarzPlay

Lo de darle cierta estética a algo brutal y ponerlo en un marco cinemático de alto nivel no es nuevo para el director de esta serie. De hecho, Garreth Evans se dio a conocer en todo el mundo por la película 'La redada': un policíaco cargado de impresionantes combates en el que un equipo de élite se mete en un edificio de un mafioso y cada piso es una pesadilla para ellos.La crítica adoró ese festín de violencia, que fue rodado en Indonesia y tuvo una segunda parte en el 2014, mucho más sólida en su trama.



En el 2018 dirigió la película 'Apóstol', una historia de terror atmosférico, de época y que también aprovechaba las habilidades de Evans con algunas secuencias de acción. 'Apóstol' tuvo un buen desempeño en la plataforma de Netflix, quizá era una señal de que el siguiente paso era hacer una serie de televisión con Londres contemporáneo de fondo.



“Queríamos abandonar de alguna manera los elementos turísticos de Londres, (…) era importante crear una ciudad que se sienta arraigada pero también mítica al mismo tiempo. En algunas escenas, especialmente en el primer episodio, pudimos ir de espacios abiertos donde la gente se congrega, pero luego pensamos: ‘¿Cómo se ve detrás de esa ventana (de una tienda) que siempre parece cerrada? ¿Hay un sótano? , ¿A dónde lleva eso?”, reflexionó el director en una entrevista a The Hollywood Reporter.

La serie tendrá una segunda temporada. Foto: StarzPlay

“Tiene todos los ingredientes para ser uno de los mejores dramas criminales del año. Esperemos que, después de este magnífico arranque, esté a la altura de las expectativas”, escribió en su momento Greg Wheeler, en la revista The Review Geek. Aunque para Adam White, de The Independent: “Su violencia inmaculada y espléndidamente coreografiada es admirable, pero este thriller tiende a apoyarse en exceso en el melodrama”. Lucy Managan, de The Guardian, recalca que es un viaje salvaje y muy conseguido. Tanto, que ya tiene programada una segunda temporada para el 2022.



