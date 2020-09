Conozca la serie en la que los vampiros matan, pero de la risa

Nandor, Nadja, Laszlo y Colin dan un paseo por las calles de Staten Island, distrito de Nueva York. Es de noche y otros transeúntes miran con cierta curiosidad sus atuendos de época y un estilo que parece muy cercano al del rock gótico.

En realidad, ellos son vampiros y tienen mucha hambre. Pero en ese momento no buscan sangre, sino un supermercado y después, quizá, acudir a algún bar o una fiesta.

Ese es solo un día en la vida de estos personajes macabros que dan vida a la comedia 'What We Do in the Shadows', una apuesta televisiva que, como sus personajes, emergió de las sombras y ahora es una de las referencias dentro de la comedia televisiva del momento.



Ahora, con el reciente estreno de la segunda temporada (martes, por el canal Fox Premium Series a las 8;30 p. m.) y al estar nominada a ocho premios Emmy este año, vale la pena dar otra mirada a una producción que se atrevió a jugar con las cartas del terror y el humor de una manera muy eficaz y novedosa.



Pero para entender el valor de esta producción hay que dar un vistazo al pasado.

Antes de lidiar con la imagen de un Hitler inmaduro y hasta divertido en la película 'Jojo Rabbit', y cuando aún no se había metido en la vacaloca de la nueva aventura de la saga de 'Star Wars', el realizador Taika Waititi junto con su amigo Jermanine Clement decidieron dar una caricia de fino humor al género de los vampiros con la película 'What We Do In The Shadow's.

Guillermo (izquierda) es un humano entre vampiros. Foto: Fox Premium Series

Eso pasó en 2014, dando paso a un híbrido de falso documental con chistes de convivencia en el día a día de Viago, Deacon y Vladislav: tres vampiros que comparten casa en Nueva Zelanda y sufren, como todos los de su especie, el impacto cultural de la época, el rechazo y la tensión de una doble vida.



Desde su estreno y tras su paso por varios festivales se convirtió en una pieza de adoración y casi de culto entre los chupasangres cinematográficos que no tenían problema en reírse un poco de ese arco místico y melodramático que una vez fue conquistado por Bela Lugosi, Christopher Lee y hasta por Gary Oldman; todos en la piel de Drácula.

Pero los vampiros de Waititi y Clement eran más torpes, inmaduros y al final demasiado humanos. Tras el éxito y un gran voz a voz, comenzó a sonar la idea de convertir esa historia en una serie de televisión.



Ese fue un reto complejo, pues se trataba de extender el chiste y el absurdo del cine a varios episodios y se corría el riesgo de no tener el mismo impacto. Pero eso no pasó.

What We Do In The Shadows. Foto: Fox Premium Series

El año pasado se estrenó en el formato televisivo y volvió a triunfar con la receta más sencilla:llevar al máximo de caricatura a los chupasangres, ahora convertidos en ciudadanos estadounidenses, pero aferrados al pasado, a una idea de dominar el mundo que no tiene asidero ante las nuevas circunstancias.



Nandor, Nadja, Laszlo y Colin están más desorientados y sentimentales que nunca, en un argumento que maneja el absurdo con maestría, y los protagonistas se desenvuelven en un tono más cercano a la ironía que al chiste fácil.

En esta nueva etapa el grupo intentará encontrar su camino socializando más con su comida o, mejor, con los neoyorquinos, experimentando eventos como el Super Bowl y superando a los que hacen matoneo por internet.



Todo lo anterior sumado a las ínfulas de poder de Colin, un vampiro atípico al que no le gusta la sangre y no le afecta el sol, y cuyo poder es robarse la energía de la gente siendo totalmente aburrido en su trabajo en una oficina.



Pero, de hecho, quien se roba el show es Guillermo de la Cruz: un joven con pocas habilidades para socializar y que es el mayordomo de Nandor, pero sueña algún día ser como su amo.



Es interpretado por Harvey Guillen y le imprime tanta ternura a su incompetencia y una alta tolerancia al rechazo que termina siendo el personaje más sólido de la serie y tendrá un giro interesante en la trama.

“La trasformación de Guillermo es más personal, y los que lo rodean en la casa no tienen ni idea de cómo eso puede afectarles”, adelantó Jermanine Clement acerca de una serie que no debería estar tanto en las sombras.

ANDRÉS HOYOS VARGAS@AndresHoy1