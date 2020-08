Así es la serie 'Duncanville', la nueva apuesta animada del canal Fox

Hacer televisión es como un buen y largo matrimonio; creas una familia, estás junto a otros por mucho tiempo y tomas riesgos para que las cosas funcionen”, reflexiona la actriz Amy Poehler en una charla con EL TIEMPO.



Recordada por el programa de humor 'Saturday Night Live', series como 'Parks and Recreation', y con una larga experiencia en la comedia y los largometrajes de animación ('Intensa-Mente', 'Alvin y las ardillas', 'Horton' y 'Monsters vs. Aliens', solo por nombrar algunos), Poehler reconoce estar emocionada, pues ha aplicado la esencia de esa frase en su más reciente y personal proyecto: 'Duncanville'.

Amy Poehler (centro de pie) en la serie 'Parks and Recreation'. Foto: Fx

Se trata de una serie animada (se estrena el 30 de agosto, a las 9 p. m. por Fox Channel) que se enfoca en la compleja vida de Duncan Harris, un adolescente que no parece estar a gusto con nada de su vida.

No es un chico triste, pero sí revela un hastío cotidiano por el tipo de vida que le tocó asumir, no obstante que tiene una familia que lo quiere y lo aguanta.



“Es una serie divertida acerca de una edad difícil”, agrega Poehler, quien prestó la voz al personaje, produjo y fue coguionista y cocreadora de los episodios junto con Mike y Julie Scully (que fueron guionistas y productores ejecutivos de 'Los Simpson').

Duncan tiene problemas con su hermana y trata de encajar en un mundo que no lo comprende. Foto: Canal Fox

“Es realmente un show acerca de la familia, de su dinámica y de cómo cada uno participa en las vivencias de Duncan. Él se avergüenza de sus padres, de sus hermanos y está pasando por ese ciclo en el que vive frustrado por cosas sencillas, lidia con sus amigos y no deja de comer y quejarse (…). Es un poco inútil, pero tiene muchos sueños y ambiciones que no podrá cumplir como quisiera”, bromea la actriz, quien se inspiró en Nancy Cartwright (la voz en inglés de Bart Simpson) para asumir el reto de ponerle una voz a esa desazón adolescente.



Annie trata de ‘despertar’ a su hijo Duncan en la serie. Ambos personajes son intepretados por Amy Poehler. Foto: Fox Channel

Pero ¿cómo lidia 'Duncanville' con la sombra de otras producciones que juegan con los mismos elementos en su trama; como 'Los Simpson' o 'Padre de familia'? La respuesta es sencilla: no trata de parecerse a ellos.

“A veces habla sin mucho sentido. Es realmente divertido interpretar a un personaje como este, que es muy egocéntrico y no es muy enérgico”, recalca. Poehler también interpreta a Annie, la madre de Duncan.



“Ella es el tipo de madre que choca todo el tiempo con su hijo, lo adora, pero no logra entender su actitud. También revela cierta paranoia que complica aún más las cosas, pero debo recalcar que todo se mueve dentro de un tipo de comedia muy cercana a todo público”, explica la actriz.

Los Griffin, en la serie de televisión estadounidense, Family Guy, hace parte de la propuesta de familias disfuncionales. Foto: FOX

Su tono no está ligado a hacer una caricatura de una sociedad ni burlarse de ciertos tópicos de la cultura popular o la fama, su apuesta es honesta en la necesidad de reflejar un contrapunteo generacional en un círculo muy específico de personas que tratan de quererse, a pesar de tener muy claro que sus mundos y fantasías no están totalmente alineados.



Asimismo, esta producción animada intenta responder a las expectativas de una generación adulta, aprovechando la nostalgia, mientras expone las batallas de las nuevas generaciones, reflejadas en el comportamiento de Duncan y ese choque típico con sus padres.



“Eso se nota especialmente con su papá (Jack). Pensamos que era divertido que Jack fuera el tipo de padre que quiere ser el mejor amigo de su hijo y que su hijo simplemente pone los ojos en blanco y piensa que ‘eso es tan vergonzoso’, porque la versión moderna de la paternidad es que el padre está especialmente más involucrado que nunca y Jack quiere ser el mejor papá para Duncan”, recuerda emocionada.



“Entonces, a Jack le gustan las cosas antiguas que Duncan no cree que sean importantes como el béisbol, conducir y escuchar música de Bruce Springsteen, y esto hace que Duncan piense que su papá es un dinosaurio”, agrega.

El papá del protagonista, Jack, es uno de los personajes más divertidos. Foto: Canal Fox

“Nos divertimos mucho con eso de Jack tratando de conectarse con Duncan y hay cosas como que Jack está tan molesto porque a Duncan nunca le da un ‘me gusta’ en Facebook y su hijo está tratando de explicarle a su papá que ya nadie está en Facebook (…). Tenemos muchos chistes generacionales, pero Jack siempre se consideró a sí mismo como uno de estos tipos que serían jóvenes y duros para siempre, aunque tiene que lidiar con el hecho de que su hijo de 15 años no quiere tener nada que ver con él”.



Hasta ahora, el esfuerzo ha rendido sus frutos. La serie ya tiene asegurada una segunda temporada, y la crítica ha sido, en términos generales, receptiva a la propuesta y, conforme han pasado los episodios, muchos televidentes han descubierto que no se trata de un clon de 'Los Simpson' y menos un reemplazo de esta famosa producción de la cadena Fox.



“Estoy agradecida con todo lo que ha pasado con la serie. Sé que para algunas personas no importa cuál sea el proceso, sino el producto y su éxito, pero debo decir que me encanta el proceso, me encanta estar con la gente que conozco, me encantan las cosas que aprendo y tomar esos riesgos. Para mí, en cierto modo, el proceso es casi más importante que el producto, y la fabricación de algo, si se hace con respeto, amor y cuidado, encuentra su camino”, finaliza la actriz, que contó con colegas como Ty Burrell, Riki Lindhome, Joy Osmanski y Rashida Jones en el reparto de la serie.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1