Lo que faltaba, una película de zombis con el coronavirus

Un tema tan delicado como la pandemia por el covid-19 ha sido tomado por el realizador Charles Band, acostumbrado a hacer películas de terror y ciencia ficción de bajo presupuesto para su nuevo producto ‘Corona Zombies, que se centra en la historia de una joven que ve el desarrollo de los acontecimientos mientras una serie de personas infectadas generan un caos terrorífico.

La trama aprovecha para burlarse del gobierno, de los millonarios en un tono que muchos han definido como desvergonzado y políticamente incorrecto. Sin embargo, Band, es famoso por hacer películas rápidas de consumo fácil y tramas fuera de lo común, pero sin mucha base intelectual o talento actoral superior.



Sin embargo, entre la década de los 80 y 90 se llevó el reconocimiento de los fanáticos de un sector del cine independiente gracias a sagas como Puppet Master o Ghoulies (una clara alusión barata a los Gremlins de Steven Speilberg) o The Gingerdeadman (que en español fue conocida también como La galleta asesina) entre otras.



Corona Zombies se rodó en solo dos días y tomó algunas de escenas de otras películas de terror de muertos vivientes italianas y material de filmes anteriores del propio Band para armar su ‘trama’.



“Es una especie de meme de larga duración, hecho para dar a todo el que quiera reír un poco de descarado y tonto escapismo. También hay algo de sátira, pero no demasiado política (…)¡Un día escribiré un libro sobre la realización de esta locura!”, dijo el director en una entrevista al portal de cine y series español Espinof.

“Si estás molesto por Corona Zombies, deberías dejarlo saber. Ese es tu derecho. Pero no deberías sorprenderte. No porque sea una película chiflada de Charles Band, sino porque la historia del cine está plagada de cineastas que explotan tragedias del mundo real en busca de inspiración. Seguramente vendrán más películas sobre el coronavirus. Es probable que algunos vengan de grandes estudios con grandes presupuestos y un prestigioso director adjunto. Algunos incluso pueden recibir grandes elogios y generar entusiasmo por los premios. Pero sus orígenes no serán diferentes a los Corona Zombies”, escribieron en la página de cine estadounidense filmschoolrejects.com.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1