Así es Olivia Colman, la nueva reina de la serie 'The Crown' 

Aunque muchos consideran a la británica Olivia Colman como un nuevo rostro para el universo de la interpretación en el cine y la TV, lo cierto es que ella ya se puede jactar de ser parte de una monarquía como actriz y a un nivel al que muy pocos llegan tan rápido.

De hecho, recibió el Óscar este año por su papel de la reina Ana en La favorita, una monarca inestable y enferma en la Inglaterra del siglo XVIII, y ahora acaba de convertirse en la monarca Isabel II, en la tercera temporada de la serie The Crown, que estará disponible desde mañana en Netflix. Una coincidencia y un acercamiento al poder desde la ficción histórica, en la que Colman demostró talento y, claro, que no es ninguna aparecida.



The Crown mantiene las tensiones de poder y las intrigas personales de la mujer más poderosa de la realeza en Gran Bretaña, en un ejercicio actoral muy interesante para Colman, quien sustituye a Claire Foy, que fue la protagonista en las dos temporadas anteriores.



El nuevo ciclo recorre parte de las décadas de los 60 y 70, con situaciones como la investidura del príncipe Carlos, los romances de la princesa Margarita y el matrimonio de la princesa Ana, mientras Isabel II afianza su presencia y poder en ese contexto.



“Estaba en el auto con mi familia y mi agente me llamó y dijo que me tenía una oferta y que estaba tratando de ser discreta. Pero yo no sabía de lo que estaba hablando (...). ‘No cariño, tiene que ver con tiaras’, dijo antes de revelar la frase ¡The Crown!, y bueno, pues claro que dije sí”, contó Colman en una entrevista a la que tuvo acceso EL TIEMPO, acerca de cómo llegó a la serie, eso sí, con el desparpajo y la espontaneidad que la han caracterizado fuera de las cámaras y de las grabaciones.



“Ahora, la reina y el príncipe Felipe (interpretado por Tobias Menzies, que reemplaza a Matt Smith) son más maduros y afrontan nuevas tribulaciones de la vida; claro, igual que cualquier familia, pero con un príncipe en su casa, supongo”, agregó bromeando otra vez.



A sus 45 años, Colman se le ha medido sin miedo al humor negro en la serie Peep Show, al policíaco cargado de dramas fuertes en Broadchurch y hasta a encarar el abuso en la película Tiranosaurio, entre otras. En ese juego de géneros ella tiende a contrastar el peso de esos retos con mucho humor, posiblemente como una manera de lidiar con la fama que ha ido construyendo.



Como cuando ganó el Óscar e hizo reír a todo el mundo: “La verdad es que esto es realmente estresante. Es graciosísimo. ¡Un Óscar! Bueno, tengo que dar las gracias a un montón de gente, lo siento si se me olvida alguien, luego los busco”, dijo en la ceremonia de este año.



Pero en las escenas de The Crown es seria e impactante, se ve cómoda en el papel de una reina. “Era fanática de las dos temporadas de la serie y siento que la escritura del guion es algo hermoso, en realidad estoy emocionada y solo espero que a la gente le guste”, confesó Colman.



Para ella, uno de los momentos de magia que experimentó en esta temporada de la serie fue tener otra oportunidad de montar a caballo (como lo hizo en La favorita). “Es cierto que no dice mucho sobre la trama para quienes no la han visto, pero eso fue algo genial”, finalizó entre risas la actriz.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1