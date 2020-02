Conozca a la estrella de Disney que cuida extraterrestres

Fue gracias a la música que Disney puso su atención en la joven Kylie Cantrall, ahora protagonistas de la serie Gabby Duran: niñera de aliens, que acaba de estrenarse en Colombia por el canal Disney Channel (lunes, a las 5:30 p. m.).

“La primera vez que me reuní con ellos fue porque estaban interesados en promocionar uno de mis sencillos que subí a YouTube, llamado Sleep is for Suckas. Creo que tenía diez años (hoy tiene 14). Pero luego audicioné para series y aparecí en programas como Bizaardvark y Ravens Home”, dijo Cantrall en una entrevista con EL TIEMPO.

La actriz Kylie Cantrall protagoniza una aventura familiar y juvenil Foto: Disney Junior

Ese fue el primer paso para ahora ser la estrella de la producción en la que interpreta a Gabby Duran, una joven que se convierte en la cuidadora de un grupo de niños que en realidad son extraterrestres. Eso la lleva a lidiar con la hiperactividad de los pequeños, protegerlos y encontrar nuevos retos en su vida.

¿Dónde está lo innovador de este proyecto televisivo?

Definitivamente es algo fuera de lo común. En primer lugar, Gabby no es su héroe típico: tiene su propia forma de hacer las cosas y no siempre se atiene a las reglas. Pero, por supuesto, ella tiene este gran corazón y de alguna manera se las arregla para salvar el día. En segundo lugar, ¿extraterrestres en Disney? Siento que eso abre muchas posibilidades de tramas y de experiencias para los personajes.

Luego de aparecer en otras series, ¿cómo se siente teniendo el papel principal?

Bueno, creo que todos los niños han crecido viendo Disney Channel, así que pensé en tener mi propio programa desde los 6 años, ¡jajajá! Realmente se siente como un sueño hecho realidad, me he estado preparando para esto desde que tenía 3 años, compitiendo en concursos de baile, grabando mis canciones y publicando videos en mi canal de YouTube. Por lo tanto, no me pongo realmente nerviosa... Simplemente me emociona ver que toda esta visión cobra vida.



¿Gabby se parece más a Kylie o Kylie es como Gabby? ¿Siente que hay una relación fuerte entre personaje y actriz?

Gabby ha recogido mi amor por la moda, la música, las bromas, todo lo de la década de los 90 y siempre anteponiendo a mi familia y amigos. Supongo que la mayor diferencia es toda la parte de ser niñera. Ella es la mejor de la galaxia, mientras que Kylie nunca ha cuidado a los niños... Bueno, excepto por un primo o dos..., pero eso realmente no cuenta.



¿Usted tiene raíces latinas, eso tendrá un papel importante en el desarrollo de la serie?



Seguro, tanto Kylie como Gabby son venezolanas. Así que incorporamos las tradiciones latinas, canciones, bailes, comidas y el que ¡mi mamá me grita en español!” Eso sucede en el set de rodaje y también en mi casa (bromea).

¿Cómo define el mensaje, más allá de la diversión y la ciencia ficción de este programa?

Gabby se muda a una nueva ciudad en la que tiene problemas para adaptarse ... Entonces, poco a poco nos damos cuenta de que ella finalmente encuentra su propósito en la vida, algo que la hace especial, de alguna manera consigue lo suyo. Ese es un tema común con todos los personajes. El mío entiende que está bien ser diferente, no siempre tienes que encajar; de hecho, es genial ser único.



Hay pocas series para niños de ciencia ficción y esta es una de ellas...



Estoy muy feliz de que Disney haya elegido expandir el material de su canal de televisión y de poder formar parte de un nuevo género tan emocionante. Vamos a llevar a los espectadores a nuevos lugares y a experimentar nuevos personajes, como nunca antes habían visto.



¿Recuerda el momento exacto cuando realmente descubrió que Disney era parte de su vida?

Probablemente alrededor de los 5 o 6 años de edad, pues pude ver el final de Hannah Montana, pero los programas que en verdad me marcaron fueron Los hechiceros de Waverly Place y Shake it Up, que eran en realidad mis favoritos absolutos.

ANDRÉS HOYOS VARGAS@AndresHoy1