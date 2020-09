Así es la comedia italiana que le hace el quite a la muerte

“Quería hacer una película en la que el mundo no fuera como es, sino como me gustaría que fuera (...). Donde no tendría uno que estarse preocupando por la política, sino más por sus emociones y sentimientos”, puntualizaba en una entrevista el realizador italiano Daniel Luchetti.

Él se refería a su película '92 minutos para ser feliz', una comedia con un sabor melancólico y que escapa un poco del terreno de la autoayuda, aunque apuesta por una fórmula sencilla para valorar lo que parece cotidiano o rutinario.



La historia gira en torno a Paolo (interpretado por Pierfrancesco Diliberto), que parece tener una vida sencilla hasta que un accidente lo lleva a vivir una experiencia totalmente inusual con la muerte, el cielo y hasta Dios, en la que afronta la oportunidad de reconectar de otra manera con sus seres queridos.



La base de esta producción, que ya se encuentra disponible en la plataforma de películas Cineplay MAX y en EL TIEMPO Play, es ciertamente una apuesta con una incuestionable enfoque familiar, para los fanáticos de las producciones que buscan que se sientan bien, no sufran tanto y tengan una que otra experiencia emotiva durante el visionado.

Sin embargo, Luchetti consigue saborizar lo que podía ser esa historia de toques de humor y momentos de lágrima controlada,

Hay toques de humor alrededor de temas como la muerte y el deseo de cambio. Foto: Cineplex

Paolo sufre porque no tiene todo el tiempo que desea para recalcar su amor, para reconocer sus defectos, ansiedades y fantasías. Pero busca maneras para que el espectador se meta en su aventura vital como niño enamorado, novio con manías y padre que, sin ser distante, entiende que debe estar más ligado a sus hijos, aunque eso represente un ejercicio complejo de paciencia, ensayo y error. Hay una oda a la amistad, al amor y sus dificultades.



Se recuerdan amores pasados, una que otra traición, pero la película se ensalza en el lazo que une al protagonista con su esposa, que en la piel de la cantante y actriz Thony ofrece los momentos más emotivos de la historia.Aunque es cierto que '92 minutos para ser feliz' tropieza a veces al ofrecer elementos de una manera un tanto desordenada, pero poco a poco la narrativa toma el rumbo adecuado.

Pierfrancesco Diliberto y Thony en una escena del filme. Foto: Cineplex

El protagonista reconoce que pudo experimentar una vida mejor, pero a la vez siente que tenía que pasar por errores garrafales para conseguir algunos momentos de pura felicidad.



La película no puede esconder la influencia que tiene de El difunto protesta (1941), que a su vez tuvo una nueva versión en 1978 con el nombre de El cielo puede esperar, con Warren Beatty y Julie Christie, en el que un error en el cielo le da la oportunidad de un hombre de regresar a la Tierra y vivir otra vida.

