'Buscando justicia', una película honesta que dice cosas dolorosas

“Michael B. Jordan podría convertirse en el próximo Denzel Washington” fue una frase que salió luego de una función de la película Buscando justicia, un drama judicial en el que el actor de 33 años demuestra un talento excepcional que se acerca al de Washington, famoso intérprete afroamericano dentro de la industria del cine estadounidense.

La comparación no es exagerada, aunque Jordan tiene un estilo dual, en el que puede jugar con la fuerza emocional y la fragilidad sin ningún problema frente a la cámara.



Lo demostró en las dos películas de Creed (donde tuvo el reto de convertirse en el rostro de la nueva generación de la saga de Rocky), no sin antes haber ganado el aplauso de los fanáticos del cine independiente con Fruitvale Station.



Ahora este actor se convierte en el joven abogado Bryan Stevenson, quien libra una maratónica batalla por la justicia, asumiendo casos muy complejos o que tienen una expectativa negativa para en el contexto judicial.

Aunque este personaje demostró un talento especial para ser parte de un equipo de abogados de alto nivel, prefirió hacer su trabajo en Alabama y ayudar a personas que han sido condenadas injustamente o no tienen los medios para suplir los costos de un juicio.



Así se configuran los elementos tradicionales del género cinematográfico que se ambienta en las salas de un juzgado: intensidad dramática, suspenso controlado conforme se desarrolla el juicio y una que otra sorpresa, gracias a las herramientas del ente acusador o defensor.



Pero, más allá de eso, Buscando justicia entrega algo más: en realidad es un drama intimista, muy verosímil y emocional entre el abogado y su defendido, que en este caso se llama Walter McMilliam, sentenciado a muerte por el asesinato de una joven. Pero nada está del todo claro y, frente a las cámaras, la pareja tendrá que lidiar con intrigas, juegos de poder y corrupción.

Buscando justicia está basada en la historia real de Bryan Stevenson, que se plasmó en el libro Just Mercy. Crudas verdades acerca de la injusticia racial aparecen en el filme, que se convierte en una conmovedora aventura que funciona gracias a Jordan y la buena química que destila con su colega Jamie Foxx, quien hace el papel del condenado.

Michael B. Jordan (izquierda) y Jamie Foxx logran una química muy intensa en esta película. Foto: Warner Bros Pictures

“La primera vez que escuché sobre Bryan Stevenson fue a través del libro Just Mercy. Luego, cuando tuve la oportunidad de escuchar su charla TED (encuentro de personas reconocidas por algo y que lo comparten), sentí que debería haber sabido más sobre él y el trabajo que estaba haciendo porque es realmente un héroe de la vida real, ya que se ha dedicado a salvar vidas durante décadas. Eso me hizo correr hacia este proyecto”, recordó Jordan en una entrevista.

“Sabía que tenía que ser parte de esta película y me lo tomé muy en serio. Fue un desafío, y me hizo pensar: ‘hombre, no puedes estropearlo’ (…). Me di cuenta de la importancia de lo que estaba haciendo”, recalcó el protagonista, para quien la película ofrece un campo de discusión muy importante.

“Hay una lucha de poder en todo el mundo. Creo que las personas que saben lo que es estar en comunidades oprimidas podrían conectarse, sin importar su raza, credo o color. Es una historia humana (...) Es una cuestión de lo correcto y lo incorrecto, por lo que cualquiera que tenga algún tipo de brújula moral pueda discernir lo que es injusto, lo que no está bien”, reflexiona el actor, que reconoce que la trama gira alrededor de una idea sencilla y poderosa: “Una persona, en cualquier lugar, puede marcar la diferencia”.

ANDRÉS HOYOS VARGAS @AndresHoy1