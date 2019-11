Michael B. Jordan sería un gran Supermán afroamericano  

La idea de que el actor sea el héroe de DC Cómics no es descabellada. Jordan se ha convertido en uno de los actores más importantes de la nueva generación de estrellas de Hollywood.

Además se viene diciendo que él mismo se encargó de reunirse con los ejecutivos de los estudios de Warner Bros, para plantear el desarrollo de un proyecto cinematográfico dentro de un universo alternativo en el que ya han estado Christopher Reeve, Brandon Routh y Henry Cavill.



A sus 32 años Jordan se puede jactar de tener a uno de los mejores villanos del universo cinematográfico de Marvel, como Erik Killmonger, en la película Pantera Negra y haber tomado el trono de la saga de Rocky con Creed (2015) y Creed 2.(2019), en una interpretación que fue elogiada por los fanáticos del famoso boxeador cinematográfico que inmortalizó Sylvester Stallone.

El veterano actor Sylvester Stallone (izq.) y Jordan, choque de dos generaciones. Foto: Cortesía Warner Bros



Ya tenía una experiencia sólida en televisión con papeles en The Wire (2002); Friday Night Lights (2009), Parenthood (2010) y se le vio recientemente en Fahrenheit 451 y estará en una nueva producción Raisin Dion en este año que, insólitamente, se llamará en español Educando a un superhéroe.



Claro que la carrera de ser un súper poderoso ya la probó en Los 4 fantásticos, del 2015. Hizo de Johnny Storm, pero la experiencia no fue buena ya que esa producción fue considerada como una de las más flojas de ese subgénero cinematográfico.



Pero ahora, con mayor experiencia y con una empatía de la crítica y el público Jordan tendría igual que esperar hasta que se desarrolle un guion y se sepa el verdadero destino de Henry Cavill, a quien no le han dicho oficialmente que ya no será el hombre de acero en el futuro.



Muchos fanáticos de la carrera del actor están felices, pero a la vez hay expectativa por la manera en que se podría desarrollar la trama para potenciar el futuro de un personaje de la ficción considerado un clásico, pero que podría recibir una bocanada de nuevo aire en el futuro. Ya pasó con Spider-Man:un nuevo universo, en el que un joven de secundaria Miles Morales se convierte en el famoso personaje, en un cinta de animación que no tuvo miedo cambiar las cosas.



Andrés Hoyos Vargas

@AndresHoy1