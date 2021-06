Así es 'Dom', la brutal serie brasilera de Amazon Prime Video

Un policía que trató por todos los medios de luchar contra el narcotráfico ve cómo su objetivo se derrumba poco a poco. “El vio que estaba en el lado correcto, pero quienes debían estar a su lado apoyándolo lo dejaron solo, y aunque trato de ‘secar el hielo’, al final fue una víctima”..

Así recuerda el actor brasilero Flávio Tolezani al personaje que tuvo que interpretar en la serie Dom, la primera apuesta de drama y acción que produjo Amazon Prime Video en Brasil y que se estrena hoy en esa plataforma.



La historia de Víctor Dantas, en quien se basó este proyecto, parecería una más dentro del espectro de narcoproducciones internacionales que analizan de manera brutal la corrupción, el poderío de un negocio ilegal o la falta de equilibrio en la pelea contra las drogas, pero el asunto sobrepasa ese territorio predecible.

Dom revive el conflicto que afrontó en la vida real Dantas en un Río de Janeiro abrazado por el sol, la cocaína y la falta de oportunidades en las favelas. En ocho episodios analiza ese contexto, añadiendo un elemento crucial dentro del drama, la experiencia de un joven de clase media que descubre la droga como algo cotidiano en su vida y se mete de cabeza en el negocio del tráfico.



El gran problema, y esto no es un spoiler, es que ese joven es hijo del policía, personaje al que Tolezani describe en una charla con EL TIEMPO.



En este punto, el contraste irradia un elemento más dramático y recuerda que todo gira en el rumbo que toman los protagonistas y las consecuencias de su terquedad al no salirse de esos caminos. Todos van a perder.



Río de Janeiro también reaparece con sus propios elementos opuestos: con su bella playa y su concreto viejo y agrietado en zonas donde no pueden poner un pie los turistas y en las que Pedro Dom camina con cierta tranquilidad, mientras siente una inyección de adrenalina por las ganas de dinero fácil y el hambre de poder.



Este personaje experimenta un viaje a un estilo de vida diferente, alejado del miedo de un padre que en una ocasión lo llevó a una cárcel para que viera cómo terminaban los que se torcían en el camino. Una imagen que no evitaría que Pedro llevara a un nivel casi que profesional su vida como delincuente.

Aquí, las motivaciones para semejante cambio ofrecen otras aristas de análisis, más allá de la poca presencia paternal o el maltrato.



“Este es un tema que afecta mucho a nuestros países, y yo siempre quise entender esta cuestión y cuando me contaron la historia real, hace 12 años, me emocioné y trabajé para hacerla desde una perspectiva más humana, en la que se ve a un padre que ama a su hijo y hace hasta lo imposible para protegerlo”, agrega el director de la serie, Breno Silveira.

Nunca dejaron de lado ese amor, y hasta en los momentos más difíciles se puede notar ese vínculo en la serie FACEBOOK

TWITTER



La serie Dom tiene todo eso que él describe, pero se pueden identificar elementos como la violencia, la acción y un ritmo visual cercano al de Tropa de élite o Ciudad de Dios.



“Esto es más acerca de la familia, es el alma de la serie –recalca Gabriel Leone, el protagonista–. Algo que suelo decir es que muchas escenas con mi padre en la ficción revelan un conflicto e incluso se tornan violentas, pero tratamos de asumir que no podíamos perder la conexión que existe entre ellos”.

“Nunca desistieron el uno del otro; nunca dejaron de lado ese amor, y hasta en los momentos más difíciles se puede notar ese vínculo en la serie, que no cae en la trampa fácil de quedarse en la capa del choque y la tensión. Hay pequeños detalles que no dejan ninguna duda de que son personas que se aman”, explica Leone.



Mientras que Silveira reconoce que trabajar con Amazon Prime Video le dio la libertad creativa que no habría alcanzado en el cine o la televisión tradicional. “Nos tocó reinventar una favela, y fue bueno porque antes trabajábamos con otros recursos. Antes, yo andaba con mi película debajo del brazo, y ahora veo que esta historia brasilera puede moverse por el mundo y que usted o un periodista de India está interesado en conocer más de Dom", finaliza.



