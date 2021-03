'Babylon Berlín': así es la serie de TV más cara de Alemania

Tom Tykwer es uno de los realizadores alemanes con mayor proyección internacional. Ha afrontado producciones de gran presupuesto como Cloud Atlas o la serie Sense8, y su fama creció más allá de las fronteras de su país gracias a Corre, Lola, corre, que dirigió en 1998 y se convirtió en un filme de culto.

Ahora Tykwer es el director de la serie más ambiciosa de la televisión alemana, Babylon Berlin, con una puesta en escena majestuosa y un reconocimiento en todo el mundo que sigue creciendo de manera exponencial. De nuevo, esos elementos que han definido su carrera como cineasta y guionista aparecen en esta nueva aventura que acaba de estrenarse en Latinoamérica en el canal de televisión paga Europa Europa y que se emite los jueves, a las 8 p. m.



La serie, considerada la más cara en un idioma diferente el inglés, con un presupuesto superior a 47 millones de dólares, se enfoca en la historia de un detective que se mete de cabeza en el bajo mundo de la pornografía y los conflictos de poder en 1929. Mientras tanto, la capital alemana revelaba contrastes como la libertad, el desequilibrio social, en un ambiente en el que las heridas de la Primera Guerra Mundial trataban de sanar, pero ya se asomaba peligrosamente el fantasma del nazismo.

Todo sucede en la Alemania de 1929, antes del advenimiento del nazismo. Foto: Europa Europa

“Esto ha sido lo más desafiante como director. No creo que alguna vez antes hubiera trabajado en una serie o película con tantas capas en sus personajes”, dice el cineasta.



“Todo se mueve entre relaciones tensas de los protagonistas y de quienes hacen parte de todo el escenario que plantea la historia. Asimismo, se retrata a Berlín como un organismo, una criatura viviente en un panorama muy versátil en el que todos los que aparecen y las situaciones que se plantean son parte de un tejido narrativo en el que nada sobra”, complementa, en una entrevista virtual en la que participó EL TIEMPO.



Y ese escenario no es otro que las vivencias del detective Gereon Rath y de una joven, Charlotte ‘Lotte’ Ritter, quien termina ayudándolo en sus investigaciones, mientras tratan de abrirse paso entre la explotación. La serie está basada en una serie de novelas escritas por Volker Kutscher, que describen varias aventuras del investigador.



Dos mundos opuestos y con personalidades fracturadas y llenas de defectos configuran a una pareja que tiene que afrontar al monstruo de la corrupción y la violencia, mientras intentan curar sus heridas más profundas como seres humanos.

Volker Bruch y Liv Lisa Fries se meten en la piel de estos personajes y llevan el conflicto hasta instancias mucho más complejas que convertirse solo en los simples paladines de la justicia o la verdad en un contexto de moral deformada. Ellos son el retrato de todos los contrastes de una ciudad y un país que está a punto de explotar.

En Babylon Berlin Charlotte ‘Lotte’ Ritter quiere cambiar de vida. Foto: Europa Europa

“Nuestros personajes no saben hacia dónde los llevará la travesía. Están llenos de buenas intenciones e imaginan que es posible crear un mejor futuro alrededor de tanta decadencia, y a la vez tanta energía y desenfado, pero en realidad nunca llegaron a imaginar lo que se avecinaba”, reflexiona Bruch en la misma charla virtual.



“Nadie sabía lo que iba a pasar, la tragedia que se avecinaba”, insiste, haciendo referencia al nazismo y el conflicto que desencadenaría después la Segunda Guerra Mundial.



Es un thriller, es un drama y tiene un contexto histórico. Babylon Berlin engancha porque tiene muchos elementos narrativos para acercar al espectador a un momento histórico de Alemania, pero también al debate de temas que tienen relevancia hoy y están ligados a choques ideológicos.



“En Alemania ha sido vista (la serie) porque muestra lo que somos como país y sus personajes tienen energías contradictorias”, insiste el director. “Es un drama de época interesante; como Roma, de Alfonso Cuarón, los dramas de época son interesantes porque quieren que todos seamos parte de esa realidad, desde adentro, y no que seamos unos desconocidos”, explica.



Para él, siempre se trabajó con la idea de no quedarse en los lugares comunes y darle a ese espectador que no tiene tan a la mano series de otras partes una buena historia que contar.



“Hoy, el público latinoamericano y de otras partes del mundo influye en la manera como otros hacen televisión”, reflexiona Tykwer, quien desde el 2013 adquirió los derechos literarios para adaptarlo a la gran pantalla. Trabajó con los realizadores Achim von Borries y Henk Handgloeten, que siguen desarrollando una cuarta temporada de un relato con el potencial para convertirse en una saga.



