“Lo siento, pero no tenemos habitación”, le dijo el empleado de una mujer al revisar sus papeles y darse cuenta que llegaba sola al lugar y que no estaba casada. Rahimi, una periodista que acababa de llegar para investigar una serie de asesinatos en una provincia iraní no se dejó amedrentar y exigió hacer válida su reservación.

Una pequeña batalla ganada, frente a la impresionante lucha que tiene que tiene que lidiar en la trama de Holy Spider, filme que reconstruye el aterrador caso de un asesino en serie en un país patriarcal hasta la médula y cuyo sistema parecía no funcionar eficientemente ante ese caso.

Rahimi está cansada, lidia con un pasado de acoso sexual y el viacrucis cotidiano de hacer su trabajo como periodista de investigación en un contexto donde la policía y gran parte de la sociedad que la rodea tratan siempre de ser un obstáculo.

Sacando fuerza en cada escena Rahimi no solo consigue abrirse paso entre todo eso, sino que se mete de lleno en una espiral de tensión y violencia.



Ella se obsesiona con el caso de un asesino de trabajadoras sexuales en la ciudad de Mashad, enredándose en una telaraña que la va afectar profundamente. Holy Spider, que se encuentra en las salas de cine y que llega a la plataforma MUBI el 10 de marzo, es más que una cinta de suspenso acerca de un asesino de mujeres. En realidad es un thriller policíaco con una heroína muy verosímil y realista, en la piel de la actriz Zar Amir Ebrahimi.

Ella, que actualmente reside en París pero creció y forjó una carrera actoral en Teherán, consigue un papel brillante y a la vez doloroso.



A Rahimi le cierran todas las puertas y no le ayudan con datos o apoyo acerca de los asesinatos, mientras el criminal que se dedica “a limpiar la calle de las pecadoras” (como lo dice en un momento del filme), parece ir ganándose poco a poco la simpatía de los lugareños.



Ese contraste golpea un poco al espectador, pero a la vez sirve como una inyección de conciencia alrededor del mensaje del filme que, como bien lo definió en la pasada ceremonia del Festival de Cine de Cannes “no es una película de asesinos en serie, sino una historia de una sociedad de asesinos en serie” que expone la misoginia arraigada a la cultura de su país.

Mehdi Bajestani, quien se mete en la piel de un hombre de familia que en las noches sale en su motocicleta a cumplir su infame ‘misión contra el pecado’. Foto: Cineplex

Precisamente en Cannes el trabajo que logró Zar Amir Ebrahimi fue reconocido con el premio a mejor actriz. “Tengo la sensación de haber recorrido un camino muy largo hasta llegar aquí, un camino que ha incluido humillaciones y soledad, pero ahora me encuentro delante de todos y es una inmensa alegría”, reconoció la actriz al recibir el galardón en el 2022.

Ella se refería al hecho de que fue famosa en el cine y la televisión iraní, pero al filtrarse un video íntimo con su novio, fue criticada duramente en su país y lidió con un caso judicial en su contra. Amir Ebrahimi alegó que todo se trató de una campaña para desprestigiarla, así que emigró a París (Francia) y tardó un par de años en acostumbrarse a una nueva vida. Hizo películas como Survivants, Shayda o el filme alemán Morgen sind wir frei. Todas exploraban dramas relacionados con la inmigración y el choque cultural.



“Tenemos una tradición de odio hacia las mujeres y a menudo muestra su cabeza (…). En la historia de Saeed Hanaei (el asesino de Holy Spider) esto está presente en su forma más pura y por eso era necesario mostrar diferentes perspectivas”, recalcaba el director.



Por eso también se destaca el papel de Mehdi Bajestani, quien se mete en la piel de un hombre de familia que en las noches sale en su motocicleta a cumplir su infame ‘misión contra el pecado’.



Zar Amir Ebrahimi vive actualmente en Francia. Foto: Cineplex

El actor expone un nivel de alienación y fanatismo atemorizante. Aunque el director reconoció que En Holy Spider, Saeed también es una víctima. El filme también deja ver la vida de las mujeres que tienen que trabajar en las calles en un ambiente complejo. Se conocen de alguna manera sus conflictos, sus dolores cotidianos y sus batallas de supervivencia.

“La película muestra diferentes capas de las mujeres, su cuerpo, su piel, su cabello, su alma. Es una experiencia única de libertad en la forma en que se ha hecho: los actores y el equipo y el coraje de todos para contar una historia que me conmueve y en la que la que audiencia siente emociones y se sorprende”, recordaba la actriz en una entrevista...No se equivocó en sus apreciaciones.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1