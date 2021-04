'Game of Thrones' celebra sus diez años con una ‘Marathrone’

Game of Thrones fue sin duda la serie más grande (hasta ahora) en la historia de la televisión internacional. Culminó con 45 millones de espectadores en Estados Unidos, se transmitió en 207 países.

El 17 de abril de 2011 se emitió el primer episodio de esta producción épica que poco a poco fue arrastrando a sus seguidores a un culto impresionante que hoy se mantiene y que ha llevado a que se desarrollen nuevas producciones para extender la saga literaria de George R. R. Martin a nuevos terrenos televisivos.



Con este contexto, HBO lanzó el Iron Anniversary, una celebración que busca rendir tributo a la serie original y recordar a los incondicionales de la serie que se tienen que preparar para la franquicia, House of the Dragon,, que se estrenará en 2022.



En este momento en HBO Signature (en TV) y en la plataforma HBO GO se están emitiendo, a las 7:00 p.m., tres episodios dedicados a un personaje emblemático de la serie presentando sus mejores momentos.



Emilia Clarke interpretó a la adoada y odiada Reina de los Dragones. Foto: Cortesía HBO

Para el 17 de abril, la audiencia podrá disfrutar desde las 8:00 a.m. de un maratón diario por temporada, para completar los 73 episodios. El ciclo terminará el 24 de abril con la emisión de la octava y última temporada.

Además, el canal TNT Series está transmitiendo la primera y segunda temporada a las 9:30 p.m., con un episodio diario. Si no es de los de la vieja escuela que eran capaces de esperar para ver nuevos episodios, también se puede acceder a todos los ciclos en la plataforma HBO GO.



