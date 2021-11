Así se impuso el talento en la vida de Mauricio Leal

El estilista Mauricio Leal, fallecido a los 47 años, nació en Cartago (Valle), pero pasó gran parte de su infancia en el eje cafetero. En diferentes charlas motivadoras ante el público y entrevistas lo relataba: su padrastro era cafetero, pero cuando se dio la separación con su madre, Marleny Hernández, él, que entonces tenía 17 años, tuvo que tomar el liderazgo de su familia.



(En contexto: Mauricio Leal: nuevos detalles sobre la muerte del reconocido estilista).

Video La vida entre famosos colombianos del fallecido estilista Mauricio Leal

En ese momento estudiaba en el colegio, pero tenía que trabajar, y consiguió dos empleos. Comenzaba su día a las 4 a. m., recordaba, y repartía en bicicleta las arepas que le entregaban en una fábrica de estos amasijos. Después, se iba a estudiar y al salir, iba a una empresa de encomiendas.



Sin embargo, su vocación de estilista ya estaba en su mente y años después diría que todo comienza ahí, en el pensamiento. No se atrevía a mencionarlo por temor a los prejuicios. Pero un día supo que buscaban a alguien que lavara el pelo en una peluquería y se decidió a tomar el empleo.



(Le puede interesar: Una carta, clave para esclarecer muerte del estilista Mauricio Leal)

Una mentira piadosa

"Mi historia es la del sí se puede -dijo en alguna de sus charlas, de las que hay fragmentos en Youtube- "Soy una persona que empezó como la mayor parte de los estilistas, que empezamos lavando el pelo, barriendo y sirviendo tinto".



Tenía apenas 18 años y había dejado sus estudios cuando decidió tomar un riesgo. Llevaba apenas un mes lavando el pelo de los clientes, cuando le dijo a su jefe, lo que él llamaba una "mentira piadosa":

"Le dije al dueño de la peluquería una pequeña mentira: le dije que yo era peluquero. Él respondió: Hazme una prueba, córtame el pelo a mí". Leal confesaba que por dentro estaba aterrado, porque no esperaba esa prueba, pero aún así tomó las tijeras y lo hizo.



"Esa mentira piadosa me sirvió para empezar a trabajar, me convertí en el peluquero estrella". En efecto, al poco tiempo, las clientas solo querían que Leal las atendiera. "Yo trataba de que siempre salieran divinas, aunque no estuvieran pagando por ese servicio, pero para mí era muy importante -explicaba en sus relatos- y que no fuera un estilo copiado de la persona de al lado (...) ver la cara de satisfacción de una clienta logra formar una familia".



(Le recomendamos: Lina Tejeiro, Carolina Cruz y otros famosos despiden a Mauricio Leal).

Aún muchos años después, casi tres décadas desde el comienzo, Leal siempre manifestaba su agradecimiento hacia la primera peluquería que le abrió las puertas. La dejó pronto, sí, pero porque su sueño era "ser luxury", un grande.



"El enfoque lo tiene que tener uno mismo, un talento, una calidad humana, una sonrisa siempre, así estés cansado, siempre hay que hacer las cosas bien hechas o no hacerlas".



A los 21 años ya estaba en una peluquería spa donde su talento le abrió las puertas al mundo de las celebridades. El spa atendía reinas de belleza y hacía proyectos especiales para reinados. El estilista recordaba cierto "complot" para impedirle mostrarse.

Así que tomó la decisión de abrir su propio sitio, así fuera muy pequeño, en el barrio Santa Mónica Residencial, de Cali. Unos 20 días después, sus antiguos compañeros llegaron a pedirle trabajo.



Tuvo también una época oscura. La amistad con una mujer que le propuso abrir un sitio en Miami lo llevó a ser marcado con su nombre en la lista Clinton. Al volver al país, no tenía créditos, no tenía dinero para comenzar su propia peluquería de nuevo y, según relataba, fue Franklin Ramos quien le dio una mano. "Me dijo: 'Atiende a tus clientas en mi peluquería mientras organizas lo tuyo'".



(De interés: La vida entre famosos colombianos del fallecido estilista Mauricio Leal)



Fue otra gran ayuda de la que estaba muy agradecido.



Leal llevaba años con un padecimiento, un dolor del que fue operado hace unos años. Esto no le impedía tener siempre una sonrisa y la calidez que lo hizo una persona apreciada por su entorno. Había emprendido proyectos sociales enfocados hacia los adultos mayores y también había grabado un álbum musical.

Entre sus trabajos recientes, estuvo trabajando en el cambio de look de Miss Universo Colombia, con Nathalie Akerman, y también se encargó del la imagen de la actriz Tilda Swinton, para la película colombiana Memoria.



(Siga leyendo: Sentido mensaje de Carolina Cruz para el fallecido estilista Mauricio Leal)

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET