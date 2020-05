Niegan libertad a asesino famoso por documental 'Don't fuck with cats'

Luka Magnotta, el asesino canadiense cuya historia de mentiras, montajes y fugas fue reconstruida por el documental de Netflix 'Don't Fuck With Cats', pidió que lo liberaran de prisión debido al riesgo de exposición al coronavirus, pues en la cárcel de máxima seguridad en la que se encuentra, en Quebec, ya se reportan 12 casos.

Sin embargo, el Servicio Correccional de Canadá negó la petición argumentando que Magnota "no es elegible, bajo ninguna ley, para ninguna forma de libertad condicional hasta el año 2034", según pudo confirmar el portal TMZ.



El documental fue un éxito en la plataforma Netflix desde diciembre de 2019, por la claridad con la que explica cómo Magnotta creó un plan para dejar pistas de sus delitos en Internet, particularmente desde que publicó videos en los que asesinaba gatos, lo que llamó la atención de un grupo de cibernautas que lo rastrearon porque "nadie se mete con los gatos".



El caso se transformó cuando Magnotta, cuyo perfil no parecía el de un asesino, saltó de las torturas animales al asesinato y desmembramiento de una persona. En su modus operandi dejó entrever que utilizaba escenas e ideas de películas como 'Bajos instintos' y 'Atrápame si puedes'.



Una fuente del servicio carcelario explicó que en efecto hay 12 casos positivos en dicha cárcel, pero 11 de estos se han recuperado y no se reporta ninguna muerte.



