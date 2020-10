Fue asesinado el actor Thomas Jefferson Byrd

El actor Thomas Jefferson Byrd, de 70 años, murió luego de recibir tres disparos en la espalda el pasado sábado en la noche.



Los hechos ocurrieron en Atlanta y según la policía local, cuando los servicios de emergencia llegaron al número 2259 de la Avenida Belvedere el actor ya había fallecido.

Considerado uno de los favoritos del director Spike Lee, estuvo en producciones como Clockers, Red Hook Summer, Chi-Raq, Sweet Blood of Jesus, Bamboozled, He Got Game, Get On the Bus, Girl 6, Lo mejor de Brooklyn, Ray Charles y Set It Off, entre otras.



Igualmente, en el 2003 ganó un premio Tony por su participación en la obra de Broadway Ma Rainey's Black Bottom' de August Wilson.



Craig Wyckoff, quien fue representante del actor, así como uno de sus mejores amigos, contó que este tuvo una discusión en una tienda y posteriormente recibió los disparos.



En algunos medios se publicó que, según Wyckoff, la persona con la que Byrd peleó lo siguió hasta su casa y le disparó. Las autoridades, por su parte, han dicho que realizan una investigación.

Spike Lee despidió a Byrd en su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje: "Estoy muy triste de anunciar el trágico asesinato de nuestro amado hermano Thomas Jefferson Byrd en Atlanta, Georgia”.



CULTURA