La edición número 37 de los premios Goya se celebrará el 11 de febrero de 2023, y una de las producciones con más nominaciones es 'As Bestas'. La película, dirigida por Rodrigo Sorogoyen y escrita por Isabel Peña y Sorogoyen, es candidata en 17 categorías; entre ellas, mejor película, mejor dirección y mejor guion original.



'As bestas' sigue la vida de una pareja francesa que se muda a una aldea de Galicia, al norte de España. Allí, la vida idílica que deseaban se ve afectada por la convivencia con sus vecinos.



La trama está inspirada, tomándose sus libertades creativas, en una desaparición y un crimen que sacudieron a esa región española a principios del 2010. Le contamos.

Según recoge la sinopsis de 'As Bestas', Antoine y Olga son unos franceses que llevan cierto tiempo viviendo en una aldea del interior de Galicia. Allí llevan una vida tranquila. Sin embargo, un conflicto con sus vecinos, los hermanos Anta, hará que la tensión crezca en la aldea hasta alcanzar un punto de no retorno.



La película se estrenó en el Festival de Cannes a mediados de este año. Desde entonces, le han llovido excelentes críticas. El diario ABC la calificó como "bárbara y extremadamente tensa". Por su parte, La Vanguardia dice que "deja al espectador sin aliento".



La historia real

Martin Verfondern, un holandés de origen alemán, y su esposa, Margo Pool, llegaron a la pequeña aldea de Santaolalla en 1997. En ese lugar semiabandonado solo había dos casas habitadas, la de la familia Rodríguez, conformada por madre, padre y dos hijos, y la de la pareja extranjera.



Según recogen medios españoles, Martin y Margo llegaron allí para tener una vida tranquila y rural, por lo que se dedicaban principalmente a sus cultivos. Por varios años, la convivencia con los otros habitantes fue buena.



Sin embargo, la relación empezó a desgastarse por asuntos económicos en los que no coincidían.



Martin empezó a recibir amenazas de la familia Rodríguez, principalmente de Juan Carlos, el hijo menor, quien además sufría de una discapacidad mental. Como sentía cada vez más que su vida estaba en riesgo, el hombre holandés decidió documentar, con una cámara de video, los altercados que tenía con ellos. Esto solo empeoró la situación. En su momento, dijo ser víctima de "terrorismo rural".



El 19 de enero de 2010, Martin salió en su automóvil en la mañana y nunca volvió a su hogar. Más de cuatro años después, en 2014, las autoridades encontraron el carro, un Chevrolet Blazer parcialmente quemado, a 12 kilómetros de su domicilio. También hallaron restos de su cuerpo.

Durante la investigación, la familia Rodríguez negó cualquier tipo de participación en la desaparición. Sin embargo, una vez encontraron el automóvil y los restos humanos, Juan Carlos confesó el crimen.



En 2010, asesinó con un disparo de escopeta a Martin. Julio, el hermano de Juan Carlos, ayudó a encubrir el crimen.



El homicida, que tenía más de 40 años en ese entonces, fue sentenciado a 10 años de prisión. El resto de la familia no enfrentó ninguna condena.



Actualmente, Margo, la esposa del holandés asesinado, es la única habitante de Santaolalla. "Me encanta esta vida y, a pesar de lo que ocurrió, yo no le tengo miedo a nada; tengo muy claro que pienso quedarme", le dijo en 2019 al diario 'La Voz de Galicia'.



Los padres de Juan Carlos murieron antes de que se llevara a cabo el juicio. Mientras tanto, su hermano se mudó del lugar.





